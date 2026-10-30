Bò kho vào top 100 món hầm ngon nhất thế giới, muốn thưởng thức thì đến đâu?

Món bò kho nằm trong 100 món hầm ngon nhất thế giới

Mới đây, website tasteatlas.com (cẩm nang ẩm thực TasteAtlas) vừa công bố 100 món hầm ngon nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng, bò kho đứng thứ 36, đạt 4,2/5 điểm và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách.

Bò kho Việt Nam được TasteAtlas công bố nằm trong 100 món hầm ngon nhất thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Món bò kho ẢNH: THANH NAM

Thông tin đã thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ yêu ẩm thực. Trong nhiều nhóm ăn uống trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú, không ít người đặt câu hỏi: Ở TP.HCM, muốn ăn bò kho ngon thì nên đến đâu? Những địa chỉ nào có thể tham khảo để thưởng thức món ăn vốn quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người TP.HCM?

Theo đầu bếp Vũ Huỳnh Gia Tiến (32 tuổi, làm việc tại nhà hàng ở địa chỉ 72 Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), bò kho có thể ăn cùng bánh mì, mì trứng, hủ tiếu hoặc cơm. Một tô bò kho hấp dẫn thường có những miếng thịt bò được hầm mềm, cà rốt chín vừa, phần nước dùng màu nâu đỏ, thơm mùi sả, quế, hồi và có vị ngọt từ thịt. Tùy cách chế biến của từng quán, món ăn có thể thiên về vị béo, đậm đà hoặc có độ cay nhẹ.

Nhiều người trẻ thích ăn bò kho ẢNH: THANH NAM

Trần Thị Tuyết Mai (27 tuổi, làm việc tại 235 Đồng Khởi, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho biết địa chỉ hay nhắc đến bò kho ở là quán bò kho Gánh Sài Gòn ở chung cư Ngô Gia Tự, đường Sư Vạn Hạnh, khu vực Q.10 cũ.

Mai cho biết nếu là "tín đồ bò kho" thì đây là địa chỉ không thể bỏ qua. Quán phục vụ bò kho cùng nhiều lựa chọn ăn kèm như bánh mì, mì trứng hoặc mì gói.

Anh Đỗ Hữu Phước (31 tuổi, làm việc tại 528B Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh), cho biết một thương hiệu về món bò kho nổi tiếng là bò kho Cô Mai, có hai địa chỉ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Hồ Tùng Mậu, thuộc Q.1 cũ.

"Quán này bán bò kho là món ăn chủ lực, phục vụ cùng bánh mì, hủ tiếu hoặc mì. Vì có nhiều cách kết hợp sẽ giúp thực khách thay đổi khẩu vị, thay vì chỉ thưởng thức bò kho theo một cách truyền thống", anh Phước nói.

Một quán bò kho ở khu vực Q.7 cũ thu hút nhiều thực khách ẢNH: THANH NAM

Bên cạnh đó, theo những người trẻ "sành ăn", những cái tên nổi tiếng khác chuyên bán bò kho có thể kể thêm như: Bò kho cô Thảo trên đường số 38 (Q.7 cũ), phở bò – bò kho Út Nhung trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Q.3 cũ), bò kho Sài Thành trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1 cũ)…

Theo Nguyễn Thị Ánh Dung, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, bò kho là một trong những món ăn thường chọn vào những ngày muốn đổi vị. Dung thích món này bởi sự kết hợp giữa thịt bò, cà rốt và phần nước dùng thơm mùi sả, quế, hồi.

"Có những hôm đi học về mệt, em chỉ muốn ăn một món gì đó nóng và đậm đà. Bò kho là lựa chọn khá hợp. Em thích nhất là phần nước dùng để chấm bánh mì. Mỗi quán có cách nêm nếm khác nhau nên thỉnh thoảng em cũng muốn đi thử những địa chỉ mới", Dung chia sẻ.

Bò kho Việt Nam được cẩm nang ẩm thực TasteAtlas vinh danh ẢNH: THANH NAM

Người trẻ có thể tự nấu

Theo đầu bếp Phạm Thu Dung (34 tuổi, làm việc tại nhà hàng địa chỉ 240 – 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), không chỉ là món ăn có thể thưởng thức ở hàng quán, bò kho cũng không quá khó để chế biến tại nhà. Với nguyên liệu tương đối phổ biến, người nấu có thể chuẩn bị một nồi bò kho cho cả gia đình hoặc bạn bè vào dịp cuối tuần.

"Theo nguyên tắc chế biến món hầm, lựa chọn phần thịt bò là bước quan trọng. Nạm bò thường được sử dụng vì có sự xen kẽ giữa nạc, mỡ và gân. Khi hầm đủ thời gian, thịt mềm nhưng vẫn giữ được cấu trúc, không bị khô. Người thích ăn gân có thể kết hợp thêm phần gân bò", chị Dung nói.

Cũng theo chị Dung, chế biến các món bò, người nấu không nên chỉ chú ý đến gia vị mà bỏ qua chất lượng thịt.

"Muốn nấu bò kho ngon, trước tiên phải chọn đúng phần thịt. Nạm bò là lựa chọn phù hợp vì có nạc, mỡ và gân xen kẽ. Khi hầm đủ thời gian, thịt mềm nhưng vẫn giữ được cấu trúc, không bị bở. Nếu chỉ chọn thịt quá nạc, món ăn dễ bị khô", chị Dung chia sẻ.

Có thể tự nấu bò kho tại nhà ẢNH: THANH NAM

Đầu bếp Vũ Huỳnh Gia Tiến hướng dẫn, với khoảng 1 kg thịt bò, có thể chuẩn bị 3 - 4 củ cà rốt, 4 - 5 cây sả, hành tím, tỏi, gừng, quế, hoa hồi, dầu điều, bột bò kho, nước mắm, đường, muối và tiêu. Và chuẩn bị thêm bánh mì, hủ tiếu hoặc mì tùy khẩu vị.

Theo anh Tiến, thịt bò sau khi mua về rửa sạch, có thể dùng gừng đập dập để khử mùi, sau đó rửa lại và để ráo. Cắt thịt thành những miếng vuông vừa ăn, không nên cắt quá nhỏ vì thịt sẽ co lại trong quá trình hầm. Cho thịt vào tô, thêm sả băm, hành tím, tỏi, gừng, bột bò kho, nước mắm, đường, muối, tiêu và một ít dầu điều. Trộn đều để gia vị phủ lên các mặt thịt. Ướp khoảng 30 - 60 phút. Tiếp tục phi thơm hành, tỏi và sả với dầu ăn. Cho thịt bò đã ướp vào đảo đều đến khi các mặt thịt săn lại. Công đoạn này giúp nguyên liệu dậy mùi thơm và tạo nền hương vị cho món ăn.

"Quế và hoa hồi có thể được làm nóng nhẹ trước khi cho vào nồi. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều vì mùi gia vị có thể lấn át hương vị tự nhiên của thịt. Sau đó cho nước vào nồi đến khi ngập mặt thịt, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa. Trong quá trình nấu, người nấu cần kiểm tra độ mềm của thịt và lượng nước. Với nồi thường, thời gian hầm có thể khoảng 1,5 - 2 giờ, tùy loại thịt và kích thước miếng cắt. Khi thịt bắt đầu mềm, cho cà rốt đã cắt khúc vào nấu tiếp. Không nên cho cà rốt quá sớm vì nguyên liệu có thể bị nhừ, mất hình dạng. Và nêm nếm lại nước dùng cho vừa khẩu vị", anh Tiến hướng dẫn.