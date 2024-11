Bộ máy quá cồng kềnh, chồng chéo, cản trở sự phát triển

Tổng Bí thư cho hay, từ Đại hội XII, nghị quyết của T.Ư Đảng đã đánh giá bộ máy nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, phải sắp xếp, phải tinh gọn. Tuy nhiên, hiện nay mới làm từ dưới lên như xã, huyện sáp nhập, còn tỉnh chưa làm tới. Hay mới thực hiện sắp xếp ở một số vụ, cục, tổng cục của bộ, ngành; còn cấp bộ, ngành vẫn chưa làm. "T.Ư mà gọn được thì tỉnh sẽ gọn. Không có bộ nữa thì làm sao tỉnh có sở. Không có sở nữa thì làm sao huyện có phòng. Đây là vấn đề rất lớn, sắp tới phải bàn cách thức như thế nào", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cũng cho rằng đây không chỉ là yêu cầu của T.Ư mà là thực tiễn. "Không tinh gọn bộ máy, không phát triển được", Tổng Bí thư nhấn mạnh và dẫn chứng, hiện nay ngân sách đang chi khoảng gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ Quốc hội ẢNH: TTXVN

"Đất nước muốn phát triển được, muốn dự án này, dự án kia thì tiền ở đâu? Ngân sách nuôi nhau hết thì còn tiền đâu để phát triển nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh, và khẳng định cần phải tinh gọn bộ máy, tiếp tục giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư phát triển.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay lắm bộ, ngành quản lý không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, tạo cơ chế xin - cho. Hay cùng một vấn đề nhưng không rõ bộ, ngành nào chủ trì. Như vấn đề cát, đá, sỏi, Bộ GTVT, Bộ TN-MT, Bộ Xây dựng đều nói trách nhiệm của mình; nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm chính thì không biết ai. "Bộ máy cứ cồng kềnh như thế thì làm sao chịu được, không thể chịu được. Địa phương cũng lại như thế, cũng lại sở GTVT, TN-MT, Xây dựng... Một vấn đề đơn giản tại sao lại cồng kềnh, chồng chéo, khó khăn đến thế?", Tổng Bí thư nêu.

Ngoài vấn đề tổ chức bộ máy, theo Tổng Bí thư, còn vấn đề năng suất lao động. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải khuyến khích thế nào đó để năng suất lao động cao so với các nước xung quanh. Theo Tổng Bí thư, 40 năm qua chúng ta phát triển đã có thành tựu vĩ đại, nhưng so với mức phát triển các nước xung quanh thì chưa đạt. So với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, chúng ta thua rất xa.

"Kỷ nguyên mới là thế nào? Kỷ nguyên mới phải bứt tốc năng lực với mục tiêu đến 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Nếu với tốc độ như thế này thì nhiều khả năng không hoàn thành. Còn có 20 năm nữa, quy mô nền kinh tế phải gấp 3 lần bây giờ, thu nhập bình quân đầu người phải gấp 3 lần mới đạt mục tiêu. Bây giờ cứ như thế này làm sao gấp được 3 lần, rất khó khăn. Đây là những việc T.Ư phải bàn. Phải thấy rõ những khó khăn để tránh xa, vượt lên để phát triển", Tổng Bí thư khẳng định.