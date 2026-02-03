Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

'Bộ máy tinh gọn hơn, đòi hỏi làm việc thông minh hơn'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/02/2026 11:21 GMT+7

Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói rằng, bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn.

Sáng 3.2, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã tổ chức Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư.

- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình kỷ niệm

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm, yêu cầu hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đề cập đến Đại hội XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy cho biết, đại hội đã quyết định nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là tầm nhìn chiến lược và các giải pháp đột phá nhằm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhắc về bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta" của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy nói: "Đó không chỉ là tựa đề một bài viết, đó là lời hiệu triệu toàn dân chung sức vì một mục tiêu chung tốt đẹp, đó là phát triển đất nước chúng ta.

Trong lời hiệu triệu đó, trong hai từ "Tiến lên" đó, hơn ai hết, thanh niên cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình là lực lượng xung kích, là lực lượng tiên phong. Và đương nhiên, Đảng bộ T.Ư Đoàn với tư cách là Đảng bộ lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng phải có tư thế và trách nhiệm như vậy".

- Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong bối cảnh năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tổ chức Đoàn, anh Huy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thống nhất nhận thức, đoàn kết một lòng, không ngừng sáng tạo và quyết tâm hành động.

Trọng tâm là khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và đo lường kết quả công việc.

- Ảnh 4.

Dịp này Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn đã trao danh sách đoàn viên ưu tú gửi Đảng xem xét kết nạp

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bộ máy tinh gọn hơn, đòi hỏi làm việc thông minh hơn

Anh Bùi Quang Huy cho biết, BCH T.Ư Đoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2026 là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

 "Bối cảnh mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ đoàn chuyên trách của chúng ta ít hơn, nhưng công việc lại yêu cầu cao hơn. Nếu vẫn duy trì cách làm cũ, phương thức cũ, tư duy cũ thì không thể bao quát, không thể dẫn dắt và càng không thể tạo được sức lan tỏa", anh Huy chia sẻ. 

Theo anh Huy, bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn.

- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết báo cáo chuyên đề tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Để làm được điều đó, cần phải đổi mới tư duy và phương pháp chỉ đạo hoạt động; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả; chuyển đổi số báo chí; vận hành các đơn vị sự nghiệp theo hướng đo lường cụ thể hiệu quả công việc, phản ánh mức độ đạt được mục tiêu (KPI).

Anh Huy cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải tự ý thức, nỗ lực nhiều hơn trong công việc, tự làm mới mình, không được bằng lòng với những gì đã có, đã đạt được.

"Những gì chúng ta đã làm tốt trong năm trước, thời điểm trước, nếu vẫn duy trì những kết quả đó trong năm nay thì có nghĩa là đã đi thụt lùi. Cần tăng cường sự phối hợp giữa các ban tham mưu, giữa ban tham mưu với các đơn vị sự nghiệp, tăng cường kết nối, mở rộng mối quan hệ công tác, để mỗi công việc, hoạt động chúng ta triển khai phải là sự cộng hưởng tham gia của nhiều đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng, quy mô, sức lan tỏa của hoạt động", anh Huy nhấn mạnh.

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe anh Nguyễn Minh Triết báo cáo chuyên đề: "Quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Dịp này Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn đã trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

