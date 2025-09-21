Bố mẹ Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 phản ứng ra sao nếu con gái vướng drama?

Tối 19.9 tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thanh Thảo đến từ TP.HCM. Xuất sắc vượt qua 29 đối thủ, cô chính thức trở thành tân hoa hậu của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo ẢNH: BTC

Có mặt ở đêm chung kết để cổ vũ, bố mẹ Nguyễn Thanh Thảo không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc con gái đăng quang, đồng thời bày tỏ sự lo lắng trước những áp lực và dư luận mà cô sẽ phải đối mặt trên cương vị mới.

Bố mẹ Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo ẢNH: DIỆU TÚ

Đáng chú ý, hình ảnh mẹ của tân hoa hậu cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Ở tuổi 44, bà gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước dung mạo được ví như “chị gái” của tân hoa hậu.