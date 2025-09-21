Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bố mẹ Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 phản ứng ra sao nếu con gái vướng drama?
Video Giải trí

Bố mẹ Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 phản ứng ra sao nếu con gái vướng drama?

Diệu Tú
Diệu Tú
21/09/2025 12:57 GMT+7

Ngay sau đêm chung kết diễn ra tối 19.9 tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), gia đình tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ lo lắng con gái sẽ đối diện áp lực dư luận.

Tối 19.9 tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thanh Thảo đến từ TP.HCM. Xuất sắc vượt qua 29 đối thủ, cô chính thức trở thành tân hoa hậu của cuộc thi năm nay.

- Ảnh 1.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo

ẢNH: BTC

Có mặt ở đêm chung kết để cổ vũ, bố mẹ Nguyễn Thanh Thảo không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc con gái đăng quang, đồng thời bày tỏ sự lo lắng trước những áp lực và dư luận mà cô sẽ phải đối mặt trên cương vị mới.

- Ảnh 2.

Bố mẹ Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo

ẢNH: DIỆU TÚ

Đáng chú ý, hình ảnh mẹ của tân hoa hậu cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Ở tuổi 44, bà gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước dung mạo được ví như “chị gái” của tân hoa hậu.

Tin liên quan

'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Xuất hiện với trang phục bikini, dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khiến fan sắc đẹp Việt phấn khích với màn trình diễn năng lượng, sôi động.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Đại dương Việt Nam Nguyễn Thanh Thảo drama Hoa hậu đại dương Việt Nam 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận