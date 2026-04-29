Bổ nhiệm ông Thái Rết làm Chánh án TAND tỉnh An Giang

Trần Ngọc
29/04/2026 17:11 GMT+7

Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, được TAND tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Ngày 29.4, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), ông Nguyễn Biên Thùy, Phó chánh án TAND tối cao, trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1.5.

Ông Thái Rết thay thế ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh An Giang, được Chánh án TAND tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó chánh án TAND tối cao, trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thái Rết giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang

ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh An Giang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, đoàn kết cùng tập thể TAND tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Rết phát biểu nhận nhiệm vụ Chánh án TAND tỉnh An Giang

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Thái Rết (51 tuổi, quê quán xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý tòa án. Ông từng trải qua các chức vụ Phó chánh án, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau (từ sau hợp nhất tỉnh ngày 1.7.2025).

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết cho biết sẽ bắt tay ngay vào công việc, đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 28.4 tại Cà Mau, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh An Giang, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

