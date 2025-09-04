Bộ Nội vụ đang hoàn thiện chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương mới

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị giao ban công tác tháng 9 của Bộ Nội vụ hôm 3.9.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: PHƯƠNG NHUNG

Theo Bộ trưởng, trong tháng 8, Bộ đã bám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề có liên quan. Trong đó tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ hoàn thiện công tác xây dựng thể chế để phục vụ việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý những vấn đề có liên quan đến các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp bộ máy.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra 25 nhiệm vụ Bộ chưa hoàn thành trong tháng 8, chất lượng một số văn bản trả lời chưa tốt; việc xử lý phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa kịp thời; nhận thức và trách nhiệm trong phối hợp công việc giữa các đơn vị chưa tốt; việc triển khai cụ thể hóa các nghị định còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ trưởng nhấn mạnh các nội dung cần chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng này liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; đề cương, báo cáo, các phụ lục liên quan đến việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật; chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương.

Bộ trưởng cũng lưu ý đến việc tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có xây dựng hồ sơ dự án luật Viên chức (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10, Quốc hội khóa XV; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 2 nghị quyết, 11 nghị định.

Bộ trưởng yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, bám sát 34 tỉnh, thành, cùng với 34 công chức, viên chức được tăng cường về địa phương để tiếp nhận các phản ánh, thông tin về khó khăn, vướng mắc và kịp thời giải đáp, hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng định hướng của T.Ư.

Liên quan việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Trà cho biết đến thời điểm này, Bộ đã hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cuộc bầu cử.