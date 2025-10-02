Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
02/10/2025 12:44 GMT+7

Dịp lễ Quốc khánh 2026, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày nghỉ để công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liền mạch.

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2026- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày lễ dịp Quốc khánh năm 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, đối với dịp Quốc khánh 2.9, theo quy định của bộ luật Lao động, cán bộ, công chức được nghỉ 2 ngày Quốc khánh (trước hoặc sau 2.9). Năm 2026, 2 ngày nghỉ rơi vào thứ ba và thứ tư đầu tuần nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22.8.2026).

Đề xuất này đã lấy ý kiến 13 bộ, ngành liên quan và được 100% các, bộ, cơ quan thống nhất với phương án trên.

Như vậy, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ bảy (ngày 29.8.2026) đến hết thứ tư (ngày 2.9.2026). 

Tổng số ngày nghỉ trong dịp này là 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Cùng với đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh, Bộ Nội vụ còn trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho công chức, viên chức nghỉ tết Nguyên đán 2026 tổng cộng 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ tết từ thứ bảy, ngày 14.2.2026 dương lịch (tức ngày 27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22.2.2026 dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Tin liên quan

Đề xuất nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026

Đề xuất nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2026, với 9 ngày nghỉ.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh nghỉ lễ quốc khánh 2.9 hoán đổi ngày nghỉ Nghỉ lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận