Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh 2026

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày lễ dịp Quốc khánh năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, đối với dịp Quốc khánh 2.9, theo quy định của bộ luật Lao động, cán bộ, công chức được nghỉ 2 ngày Quốc khánh (trước hoặc sau 2.9). Năm 2026, 2 ngày nghỉ rơi vào thứ ba và thứ tư đầu tuần nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22.8.2026).

Đề xuất này đã lấy ý kiến 13 bộ, ngành liên quan và được 100% các, bộ, cơ quan thống nhất với phương án trên.

Như vậy, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ bảy (ngày 29.8.2026) đến hết thứ tư (ngày 2.9.2026).

Tổng số ngày nghỉ trong dịp này là 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Cùng với đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh, Bộ Nội vụ còn trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho công chức, viên chức nghỉ tết Nguyên đán 2026 tổng cộng 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ tết từ thứ bảy, ngày 14.2.2026 dương lịch (tức ngày 27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22.2.2026 dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).