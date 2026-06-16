Bộ Nội vụ đề xuất quản lý số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo quy định về nguyên tắc xác định, giao và quản lý số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ đề xuất nguyên tắc mới trong quản lý số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập ẢNH: T.H

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương và cấp xã; không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo đó, dự thảo quy định việc xác định số lượng người làm việc phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị và định mức do bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn. Việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc phải bảo đảm khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Trong đó, tỷ lệ số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Một điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số người làm việc của đơn vị không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Dự thảo cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng đúng và hiệu quả số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã, Bộ Nội vụ và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý, sử dụng nhân sự.

Theo Bộ Nội vụ, nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực sự nghiệp công.