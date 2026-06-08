Đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5691, gửi UBND các tỉnh, thành phố về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã ẢNH: TUẤN MINH

UBND cấp xã được thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 283 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120 đã quy định rõ điều kiện thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của bộ trưởng các bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở đó, phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 150 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 370) đã giao trách nhiệm cho các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, Nghị định 283 quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của các bộ quản lý ngành và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã chủ động quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Tạm thời thực hiện theo quy định hiện hành về vị trí việc làm

Về vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định mới nhằm triển khai luật Viên chức năm 2025.

Theo dự thảo, Chính phủ sẽ ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung, gồm: vị trí việc làm viên chức quản lý; vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm viên chức hỗ trợ. Các danh mục này sẽ được áp dụng thống nhất tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên cả nước, trong đó có các đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong thời gian nghị định mới chưa được ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện theo Nghị định 106 và Thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương, làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bố trí, đánh giá viên chức theo yêu cầu tại từng vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghị định mới có hiệu lực, các địa phương sẽ rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Về số lượng người làm việc, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư xây dựng phương án đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành và địa phương để trình Bộ Chính trị xem xét.

Dự kiến phương án đề xuất xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2030 căn cứ vào cơ cấu vị trí việc làm, khối lượng công việc, mức độ tự chủ và xã hội hóa của từng đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã (gồm cả đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực).