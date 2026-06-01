Số lượng đơn vị cấp xã còn nhiều, quy mô còn nhỏ

1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện

Ngày 1.6, các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình đã tổ chức sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp. Lãnh đạo các địa phương đều khẳng định tính đúng đắn của mô hình chính quyền 2 cấp, và nêu ra những hạn chế, khó khăn cần được tháo gỡ nhanh để đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất.

Tỉnh Thanh Hóa đánh giá hiện tỉnh này có số lượng đơn vị cấp xã, phường còn nhiều (166 đơn vị), trong khi quy mô nhiều xã còn nhỏ khiến cho nguồn lực bị phân tán

Báo cáo tại hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, tỉnh này đã sắp xếp từ 547 xã, phường, thị trấn thành 166 xã, phường. Đến nay, bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ với 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện.

Tính từ ngày 1.7.2025 (ngày vận hành chính quyền 2 cấp) đến nay, hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận tổng 912.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%.

Báo cáo cũng cho biết hoạt động của chính quyền 2 cấp sau 1 năm đã cơ bản ổn định, thông suốt, nhưng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc, như: số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa hiện nay còn nhiều, với 166 đơn vị (đứng thứ hai cả nước); quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng; đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế còn thiếu.

Một số địa phương còn gặp khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; việc thích ứng với phương thức quản lý mới chưa đồng đều. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn đang đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết…

Ông Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Ông Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp vẫn còn một số sở, ngành, địa phương trong nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa thật sự kịp thời; công tác tham mưu phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm và thiếu đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa bắt nhịp với yêu cầu công việc mới; còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm.

Ông Thái yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Ninh Bình mới ủy quyền 79 nhiệm vụ từ cấp tỉnh cho cấp xã

Tại tỉnh Ninh Bình, sau khi sáp nhập từ 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, tỉnh này sắp xếp còn 129 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh này cũng đã ban hành 119 văn bản về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; thực hiện phân cấp, ủy quyền 79 nhiệm vụ từ cấp tỉnh cho cấp xã; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 96%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 94%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 95%... Ninh Bình cũng đã điều động, biệt phái, tăng cường 462 lượt công chức, viên chức về cơ sở công tác.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là hoàn toàn đúng đắn, là bước đột phá trong đổi mới tổ chức bộ máy.

Theo ông Tuấn, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: sự chênh lệch về quy mô, điều kiện phát triển giữa các địa phương; khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao…

Ông Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có tư duy số, tư duy phát triển…