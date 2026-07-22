Đây là mức lương tối thiểu được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027 ẢNH: THU HẰNG

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,8% so với hiện hành và áp dụng từ ngày 1.1.2027.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng được đề xuất áp dụng theo 4 vùng, gồm: vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng và vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

So với mức hiện hành, lương tối thiểu tăng từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%. Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh này cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động.

Mức tăng này trùng với phương án đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ sau hai phiên đàm phán mới đây.

Theo cơ quan soạn thảo, phương án tăng lương được xây dựng trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa cải thiện điều kiện sống của người lao động, vừa bảo đảm khả năng duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với lương tối thiểu theo giờ, dự thảo đề xuất mức áp dụng theo 4 vùng gồm: vùng I là 27.400 đồng/giờ; vùng II là 24.400 đồng/giờ; vùng III là 21.400 đồng/giờ và vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Bộ Nội vụ cho biết mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định theo phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của bộ luật Lao động. Đây cũng là phương pháp được các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị Việt Nam áp dụng và đã được sử dụng từ năm 2022 đến nay.

Đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu tại 5 địa phương

Liên quan đến phân vùng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cho biết hằng năm các địa phương đều được yêu cầu rà soát, đánh giá việc áp dụng mức lương tối thiểu trên địa bàn. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh, địa phương phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trước khi gửi về bộ.

Qua đợt rà soát mới nhất, có 5 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM và Hải Phòng.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương này đều đã thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến theo quy định. Việc điều chỉnh vùng nhằm điều tiết thị trường lao động giữa các địa bàn, tạo sự cân đối về giá nhân công giữa các khu vực liền kề, đồng thời phản ánh sự phát triển của thị trường lao động, sự hình thành các khu, cụm công nghiệp mới và sự cải thiện về hạ tầng tại nhiều địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu các đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu của 5 địa phương để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động theo quy định của bộ luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn lao động cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu.