Thời sự

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính lương, phụ cấp mới khi lương cơ sở tăng từ 1.7

Thu Hằng
30/05/2026 08:07 GMT+7

Từ ngày 1.7, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo thay đổi về tiền lương, phụ cấp, hoạt động phí và nhiều chế độ đối với hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức cùng các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Từ ngày 1.7, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Nhiều nhóm đối tượng được áp dụng

Theo thông tư, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí.

Ngoài ra, quy định cũng áp dụng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Một số trường hợp khác được áp dụng để tính mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương, như cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng; người trong thời gian thử việc; người bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở

Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 1.7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước và mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các nhóm đối tượng quy định, mức lương thực hiện từ ngày 1.7 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Công thức tính lương và phụ cấp áp dụng từ 1.7

Đối với các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), mức phụ cấp được xác định trên cơ sở tổng các khoản này nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Riêng các khoản phụ cấp đang được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Cánh tính hoạt động phí đối với đại biểu HĐND

Thông tư hướng dẫn cũng quy định rõ, hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp được xác định căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành nhân với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố sẽ được tính theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Công thức tính hệ số chênh lệch bảo lưu và hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp

Riêng người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc thực hiện mức lương cơ sở sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội không thuộc phạm vi quản lý của hai bộ này, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện theo hướng dẫn chung của thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.7 và thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV. Các khoản trích nộp và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tương ứng từ thời điểm này.

Lương cơ sở tăng từ 1.7, lương công chức, viên chức mới cao nhất 25 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1.7, khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng, lương công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành.

