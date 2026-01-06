Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với chủ tịch xã

Thu Hằng
Thu Hằng
06/01/2026 12:22 GMT+7

Việc xếp lương đối với công chức cấp xã được thực hiện thống nhất theo chế độ tiền lương chung áp dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ.

Đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ liên quan đến việc xếp lương vào ngạch chuyên viên chính đối với chủ tịch UBND xã, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với chủ tịch xã- Ảnh 1.

Theo Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với công chức cấp xã được thực hiện theo chế độ tiền lương chung áp dụng đối với cán bộ, công chức

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hướng dẫn này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định tại nghị định này, việc xếp ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương được áp dụng đối với các trường hợp được bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh như: phó vụ trưởng và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phó giám đốc sở và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp xã.

Từ đó, Sở Nội vụ Khánh Hòa nêu câu hỏi: các trường hợp đang giữ chức vụ chủ tịch UBND xã nhưng đang hưởng lương ngạch chuyên viên có được chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hay không?

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị làm rõ đối với chức danh chủ tịch HĐND cấp xã (chức danh cùng nhóm bậc 6 với chủ tịch UBND xã theo Quy định số 368-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị) hiện đang hưởng lương ngạch chuyên viên, có được chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hay không, nhằm đảm bảo việc triển khai thống nhất tại địa phương.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP nêu rõ: bãi bỏ các quy định liên quan về công chức cấp xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, việc xếp lương đối với công chức cấp xã được thực hiện theo chế độ tiền lương chung áp dụng đối với cán bộ, công chức.

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 24 luật Cán bộ, công chức năm 2025 và điểm a, b khoản 2 điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xếp ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh chủ tịch UBND cấp xã và các chức danh tương đương.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc xếp lương được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Mức lương được xác định theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Hiện nay, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ số lương của công chức hành chính ngạch chuyên viên được áp dụng theo quy định tại điều 14 Thông tư số 02/2021/TT-BNV, với hệ số từ 2,34 đến 4,98, tùy theo bậc lương.

Mức lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp và các khoản tiền lương tăng thêm khác theo quy định.

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình.

