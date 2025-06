Nhà giáo được xếp lương cao nhất

N GÀNH GIÁO DỤC ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1.1.2026, quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, nhà giáo còn có phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và theo vùng.

Cạnh đó, luật cũng quy định, nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật, nhưng chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu trùng với chính sách dành cho nhà giáo. Với nhà giáo tại các trường ngoài công lập, tiền lương thực hiện theo pháp luật lao động.

Giải trình trước Quốc hội (QH) trước khi luật được thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội QH Nguyễn Đắc Vinh cho biết, việc quy định nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách nhà giáo; không trái với tinh thần cải cách chính sách tiền lương. Còn tiền lương của nhà giáo khu vực ngoài công lập cần theo nguyên tắc thỏa thuận, thực hiện theo pháp luật lao động.

Sáng 16.6, Quốc hội thông qua luật Nhà giáo, trong đó một điểm mới là lương nhà giáo được xếp cao nhất ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một chính sách mới tại luật Nhà giáo là giao ngành giáo dục thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Cụ thể, luật quy định, việc tuyển dụng nhà giáo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giáo dục ĐH công lập do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện. Đối với trường của lực lượng vũ trang nhân dân, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Còn đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc tuyển dụng nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH thống nhất giao thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo cho ngành giáo dục để chủ động bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ; giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên.

M IỄN HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CẢ NƯỚC TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026

Trong sáng cùng ngày, QH thảo luận 2 dự thảo nghị quyết của QH về miễn học phí cho học sinh (HS) mầm non, phổ thông và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi. Dự thảo nghị quyết đề xuất, từ năm học 2025 - 2026, ngoài miễn học phí cho HS công lập, sẽ hỗ trợ học phí cho HS ngoài công lập theo phương thức chi trả trực tiếp đến từng HS.

Từ năm học 2025 - 2026, ngoài miễn học phí cho học sinh công lập, sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đồng tình với chính sách tại dự thảo các nghị quyết, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) lo lắng việc miễn học phí sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu quan trọng cho hoạt động chi thường xuyên trong nhà trường. Do đó, bà đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, cơ chế cấp bù kinh phí để việc triển khai nghị quyết thuận lợi. ĐB Trịnh Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) thì lo ngại việc miễn học phí có thể làm phát sinh các khoản thu tự nguyện, không đúng quy định để bù đắp các thiếu hụt tài chính. ĐB đề nghị cần xây dựng quy định rõ ràng về các khoản thu ngoài học phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu tự nguyện và nghiêm cấm mọi hình thức lạm thu dưới danh nghĩa tự nguyện.

ĐB Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) đề nghị nên hỗ trợ HS ngoài công lập qua các cơ sở giáo dục thay vì chi trả trực tiếp đến phụ huynh HS như dự thảo đề xuất vì thủ tục rườm rà, làm tăng chi phí cho quản lý… Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) đề nghị, để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi, cần tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 35% hiện nay lên 45% để thu hút giáo viên mầm non.

Giải trình ý kiến ĐB, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trên thế giới hiện có 38 quốc gia miễn hoàn toàn học phí cho HS mầm non, hầu hết là các quốc gia có thu nhập cao. Khoảng 90 quốc gia thực hiện miễn học phí một phần hoặc hỗ trợ với các nhóm đối tượng khác nhau.

Ông Sơn nhấn mạnh, trong khi tiềm lực kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ phải đầu tư, thu nhập cũng chưa cao nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chính phủ, QH đã rất thống nhất để thực hiện việc miễn học phí. "Đây là thể hiện sự quan tâm, nỗ lực trong việc phát triển giáo dục và tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận giáo dục, đỡ gánh nặng cho phụ huynh. Điều này thể hiện sự ưu việt của chế độ chúng ta", ông Sơn khẳng định.

Về kinh phí, ông Sơn khẳng định, trong khoản kinh phí 30.000 tỉ đồng mỗi năm để thực hiện miễn học phí có phần là ngân sách T.Ư, có phần là địa phương, nhưng tổng thể đều là ngân sách nhà nước. "Trong 30.000 tỉ đó cũng đã tính cấp bù cho các địa phương không tự cân đối được ngân sách nên các địa phương chưa tự cân đối không cần lo lắng lắm", Bộ trưởng Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho hay, Bộ GD-ĐT đang xây dựng nghị định mới về mức học phí, dự kiến ban hành trong tháng 6 này. Nghị định mới sẽ quy định khung học phí theo vùng miền, mức sàn và trần của học phí làm căn cứ để các địa phương quyết định mức hỗ trợ học phí.

Đối với băn khoăn về cách hỗ trợ học phí cho HS ngoài công lập, Bộ trưởng GD-ĐT nói, cách nào cũng có ưu, nhược điểm nhất định. "Quan trọng nhất là có tiền để miễn học phí", ông Sơn nói và cho biết, Chính phủ sẽ tính toán về kỹ thuật để thực hiện cho phù hợp.

Về đầu tư cơ sở vật chất và chế độ chính sách với giáo viên mầm non, ông Sơn cho hay, hiện Thủ tướng đã chỉ đạo ngành giáo dục xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, trong đó có việc đầu tư xây dựng trường học. Với giáo viên mầm non, Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định đây là bậc học có rất nhiều cái "nhất" và hiện cũng đang được quan tâm nhiều nhất.