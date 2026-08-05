Bộ Nội vụ lại xin ý kiến về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2027

Trong văn bản xin ý kiến bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm 2027, công chức, viên chức nghỉ ngày 2.9 và ngày liền kề sau là 3.9.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2027 dự kiến kéo dài 4 ngày ẢNH: TUẤN MINH

Do ngày 2.9.2027 rơi vào thứ năm, còn ngày 3.9 là thứ sáu, tiếp theo là 2 ngày nghỉ hằng tuần, nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ năm 2.9 đến hết chủ nhật 5.9.2027.

Như vậy, kỳ nghỉ Quốc khánh 2027 kéo dài 4 ngày liên tục, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Cách bố trí này được lý giải là để tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Đối với khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2.9 và một trong hai ngày liền kề là 1.9 hoặc 3.9.2027.

Theo bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, gồm ngày 2.9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Nguyên đán và Quốc khánh.

Vì vậy, Bộ Nội vụ xây dựng phương án nghỉ Quốc khánh 2027 để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quốc khánh 2026 được nghỉ 5 ngày liên tục

Theo Bộ Nội vụ, cách bố trí lịch nghỉ Quốc khánh 2027 được đề xuất cũng cần được xem xét trong tương quan với lịch nghỉ của năm 2026.

Cụ thể, theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2026 đã được Thủ tướng đồng ý, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định là ngày 2.9 và ngày liền kề trước, tức 1.9.

Do ngày 1 và 2.9.2026 lần lượt rơi vào thứ ba và thứ tư, Thủ tướng đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ hai 31.8 sang làm bù vào thứ bảy 22.8.

Nhờ đó, kết hợp với 2 ngày nghỉ hằng tuần và 2 ngày nghỉ lễ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2026.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn cho nghỉ ngày 2.9 và một trong hai ngày liền kề là 1.9 hoặc 3.9. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Quốc khánh 2027 đối với người lao động tương tự phương án nghỉ của công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.