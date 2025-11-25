Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận sức khỏe công dân được gọi nhập ngũ

Theo đó, quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ cấp cơ sở và kéo dài đến khi công dân đã nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng ban hành quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ẢNH: QĐND

Đầu tiên là giai đoạn khám sơ tuyển, đây là bước kiểm tra, đánh giá sơ bộ đối với công dân trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hoạt động này được Trạm y tế cấp xã thực hiện dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế hoặc bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế; giám sát của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Nội dung sơ tuyển sức khỏe gồm: khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình; phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng; những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, công dân sẽ tham gia khám sức khỏe chính thức. Hoạt động này do Hội đồng khám sức khỏe khu vực thực hiện.

Trong đó, Hội đồng khám sức khỏe khu vực gồm: chủ tịch hội đồng là giám đốc bệnh viện hoặc giám đốc trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế đảm nhiệm; Phó chủ tịch là Phó giám đốc bệnh viện hoặc Phó giám đốc trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế đảm nhiệm; Ủy viên thường trực kiêm Thư ký hội đồng là cán bộ bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc Sở Y tế đảm nhiệm; các ủy viên là cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị gồm: bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc Sở Y tế; trạm y tế; quân y Ban chỉ huy phòng thủ khu vực và đại diện các đơn vị có liên quan...

Hội đồng khám sức khỏe khu vực sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức khỏe đối với từng công dân được gọi nhập ngũ. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số; trường hợp các thành viên của hội đồng không thống nhất về phân loại sức khỏe thì chủ tịch hội đồng ghi kết luận vào phiếu sức khỏe theo ý kiến của đa số.

Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của chủ tịch hội đồng. Những ý kiến không thống nhất phải được ghi đầy đủ vào biên bản, có chữ ký của từng thành viên hội đồng.

Chi tiết quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Theo Bộ Quốc phòng, nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gồm: khám về thể lực; lâm sàng theo các chuyên khoa: mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa (đối với nữ). Khám cận lâm sàng gồm: công thức máu; nhóm máu; chức năng gan; chức năng thận; đường máu; virus viêm gan B; virus viêm gan C; HIV; nước tiểu toàn bộ (10 thông số); siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim; X-quang tim phổi thắng; xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma túy. Chủ tịch hội đồng chỉ định thêm các xét nghiệm khác theo yêu cầu chuyên môn để kết luận sức khỏe được chính xác.

Quy trình khám sức khỏe gồm 5 bước: lập danh sách công dân khám; thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe (ra lệnh gọi khám sức khỏe); tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung quy định và thực hiện theo 2 vòng: khám thể lực, lâm sàng và khám cận lâm sàng, sàng lọc HIV, ma túy; hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Việc tổ chức các phòng khám sức khỏe phải theo nguyên tắc một chiều, khép kín, thuận lợi cho người khám và bảo đảm đủ điều kiện tối thiểu để khám đối với từng chuyên khoa. Thứ tự dây chuyền khám sức khỏe: nơi chờ khám; đăng ký khám; khám thể lực; đo mạch, huyết áp; điện tim; siêu âm; ngoại khoa; da liễu; mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt; nội khoa; thần kinh; tâm thần; sản phụ khoa (nếu có nữ); kết luận. Xét nghiệm, chụp X-quang bố trí khu vực riêng nhưng phải bảo đảm có kết quả trước khi chủ tịch hội đồng kết luận.

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1.11 - 31.12 hàng năm. Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian khi cần thiết.