Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ Quốc phòng công bố lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực QDA

Quý Hiên
Quý Hiên
10/06/2026 11:48 GMT+7

Bộ Quốc phòng cho biết, trong hôm nay 10.6, Ban Tuyển sinh quân sự sẽ gửi thông báo lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực QDA vào email của thí sinh.

Hôm nay 10.6, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố cụ thể thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026. Cụ thể, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày, gồm 6 ca thi, từ 19 - 21.6.

Bộ Quốc phòng công bố lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực QDA - Ảnh 1.

Một lớp học tại Học viện Kỹ thuật quân sự

ẢNH: HUY ĐOAN

Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực. Tại miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi: Học viện Kỹ thuật quân sự; Viện Đào tạo - Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Giao thông vận tải; Trường đại học Đại Nam.

Ở khu vực miền Trung, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

Tại khu vực miền Nam, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ gửi lịch thi, ca thi trực tiếp vào email đăng ký dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng nhập tài khoản trên website của kỳ thi QDA để tra cứu lịch thi, ca thi của mình.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ năm 2026, Bộ Quốc phòng chính thức tổ chức kỳ thi QDA nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cho 23 trường trong khối quân đội. Đề thi QDA được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các năng lực thuộc 3 nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù.

Tin liên quan

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo bài thi QDA

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo bài thi QDA

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chia sẻ thông tin chi tiết cấu trúc đề thi bài thi QDA và công bố đề thi tham khảo.

Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi QDA để tuyển sinh cho trường quân đội

Khám phá thêm chủ đề

kỳ thi QDA 2026 lịch thi QDA Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trường quân đội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận