Bộ Quốc phòng công bố lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực QDA

Hôm nay 10.6, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố cụ thể thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026. Cụ thể, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày, gồm 6 ca thi, từ 19 - 21.6.



Một lớp học tại Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: HUY ĐOAN

Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực. Tại miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi: Học viện Kỹ thuật quân sự; Viện Đào tạo - Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Giao thông vận tải; Trường đại học Đại Nam.

Ở khu vực miền Trung, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại khu vực miền Nam, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ gửi lịch thi, ca thi trực tiếp vào email đăng ký dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng nhập tài khoản trên website của kỳ thi QDA để tra cứu lịch thi, ca thi của mình.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ năm 2026, Bộ Quốc phòng chính thức tổ chức kỳ thi QDA nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cho 23 trường trong khối quân đội. Đề thi QDA được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các năng lực thuộc 3 nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù.