Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo bài thi QDA

Hôm nay 23.5, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố đề tham khảo bài thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026. Đề bài thi QDA được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các năng lực thuộc 3 nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù.

Cấu trúc bài thi QDA

Bài thi gồm 3 phần, tổng điểm 150, tổng thời gian làm bài 159 phút (không tính thời gian hướng dẫn và chuyển đổi giữa các phần thi, trường hợp có câu hỏi thử nghiệm, bài thi sẽ được cộng thêm thời gian tương ứng nhưng không kéo dài quá 5 phút).

Điểm bài thi được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng, độ khó, độ phân biệt của mỗi câu hỏi. Câu trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm. Bảng điểm bao gồm điểm tổng và điểm của 3 phần thi. Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Điểm của bài thi được chấm tự động bằng phần mềm tổ chức thi.

Phần 1 là toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng, thời gian 80 phút, gồm 50 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), thang điểm 50. Trong đó, 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, có tối thiểu 1 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi.

Phần 2 là văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính, thời gian làm bài 55 phút, gồm 50 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), thang điểm 50. Dạng thức câu hỏi là trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi.

Phần 3 là tự chọn giữa khoa học hoặc tiếng Anh (trong phần khoa học cũng được chọn trong 4 mã bài thi), thời gian làm bài 60 phút, gồm 50 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), tổng điểm 50. Câu hỏi là dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và điền đáp án.

Thí sinh lựa chọn thi một trong các mã bài thi trong bảng dưới đây:

Đối với lựa chọn khoa học ở phần thi thứ 3, thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi: QĐ01, QĐ02, QĐ03 và QĐ04. Mỗi môn thi trong 4 mã này có 25 câu hỏi. Trong đó, có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Các môn khoa học tự nhiên đều có tối thiểu 1 câu hỏi điền đáp án/môn.

Đối với lựa chọn tiếng Anh ở phần thi thứ 3, thí sinh làm mã bài thi QĐ05 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, tình huống…

Độ khó của các câu hỏi trong đề thi

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng cho biết, độ khó của các phần thi toán học và xử lý số liệu, văn học - ngôn ngữ, khoa học tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 và được phân định theo tỷ lệ: cấp độ 1 là 20%, cấp độ 2 là 60% và cấp độ 3 là 20%.

Còn độ khó của phần thi tiếng Anh gồm 4 cấp độ (bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tương đương bậc A2, B1, B2 và C1 theo khung tham chiếu chung châu Âu. Tỷ lệ các bậc này cụ thể như sau: bậc 2 là 25%, bậc 3 là 35%, bậc 4 là 35%, bậc 5 là 5%.

Nhìn chung, nội dung bài thi được phân bổ như sau theo chương trình THPT: lớp 10 khoảng 10%, lớp 11 khoảng 30%, lớp 12 khoảng 60%. Các môn thi vật lý, sinh học có thể thay đổi trong khoảng 5% theo phân bố chương trình giữa các lớp.

Phần thi tiếng Anh kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm khoảng 45%; kiến thức tổng hợp, vận dụng bậc cao trong chương trình khoảng 15%.

Hàng năm, số câu hỏi được rà soát, bổ sung, thay thế mới tối thiểu 15%.

