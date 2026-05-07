Kỳ thi đánh giá năng lực quân đội QDA: Thí sinh không được tiết lộ đề thi

Hôm nay 7.5, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã phát hành hướng dẫn thí sinh dự thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội năm 2026. Bản hướng dẫn đặt ra 11 nội dung đề nghị thí sinh phải thực hiện, trong đó có lưu ý quan trọng: kỳ thi đánh giá năng lực quân đội QDA là bài thi không phúc khảo và không công bố đáp án.



Trong quá trình làm bài thi, thí sinh phải đọc kỹ các câu hỏi và đọc kỹ đề thi; kiểm tra kết quả bài làm, điểm bài thi (điểm từng phần và tổng điểm) sau khi nộp bài. Nếu có kiến nghị, thắc mắc về câu hỏi thi, điểm bài thi, công tác tổ chức thi... phải báo với cán bộ coi thi để báo cáo chủ tịch hội đồng thi hoặc trưởng điểm thi trước khi ca thi kết thúc. Mọi ý kiến thắc mắc của thí sinh sau khi đã rời khỏi phòng thi đều không được xem xét giải quyết.

Câu hỏi thi là tài sản của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh tham dự không được phép sao chép (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh/audio, video/clip…) không được chuyển cho người khác trong quá trình làm bài thi và sau khi thi; không được phép mang các tài liệu, tài sản khác ra khỏi phòng thi, khu vực thi.

Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA với các cá nhân, tổ chức; trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội. Trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy đăng ký thi, hủy kết quả thi QDA và thông báo cho các bên liên quan kết quả xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm.

Để được tham dự kỳ thi QDA, một trong những điều kiện bắt buộc là thí sinh đã tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự trong năm tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi này nếu không có nguyện vọng.

Theo một đại diện Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, sở dĩ kỳ thi không bắt buộc tất cả thí sinh đã qua sơ tuyển dự thi QDA là bởi năm nay các trường quân đội sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, việc dựa vào kết quả kỳ thi QDA chỉ là một trong nhiều phương thức tuyển sinh đó. Việc Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi QDA là để thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển đại học, cao đẳng không chỉ vào các trường khối quân đội mà còn với các trường ngoài quân đội.

Dưới đây là những điểm thí sinh cần lưu ý về kỳ thi QDA 2026:

