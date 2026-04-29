Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
29/04/2026 12:25 GMT+7

Với nguồn kinh phí 7,5 tỉ đồng từ Bộ Quốc phòng, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh được tu bổ khang trang, góp phần tôn nghiêm không gian tri ân hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ và lan tỏa sâu sắc đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'.

Ngày 29.4, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh sau thời gian triển khai.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trong không khí trang nghiêm.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành công trình

ẢNH: XUÂN DIỆN

Dự án do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 7,5 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Công trình hoàn thành đúng quy mô, thiết kế được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

Các hạng mục chính gồm xây mới nhà khánh tiết thờ cúng diện tích gần 190 m², khuôn viên hơn 170 m², cùng hệ thống bồn hoa, cảnh quan, góp phần tạo không gian đồng bộ, khang trang, sạch đẹp.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Điểm nhấn là công trình nhà khánh tiết

ẢNH: MỸ HẰNG

Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Bên trong khu nhà khánh tiết

ẢNH: XUÂN DIỆN

Việc tu bổ nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tri ân của thân nhân liệt sĩ, người dân và các lực lượng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị- Ảnh 4.

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh hiện là nơi an nghỉ của 5.632 liệt sĩ

ẢNH: MỸ HẰNG

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh hiện là nơi an nghỉ của 5.632 liệt sĩ, được chia thành 24 khu mộ. Trước đây, khu vực này từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm nơi xây dựng biểu tượng cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân trong các cuộc kháng chiến.

Đoàn y bác sĩ từ Hà Nội vượt đường xa vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) khám bệnh cho 648 người dân, trao tặng quà trị giá hơn 1,1 tỉ đồng và khánh thành con đường nối vào di tích lịch sử trận địa pháo, nơi đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên vào tháng 9.1967…

Khám phá thêm chủ đề

nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh Tôn tạo Bộ Quốc phòng Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận