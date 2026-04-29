Bộ Quốc phòng hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ở Quảng Trị

Ngày 29.4, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh sau thời gian triển khai.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trong không khí trang nghiêm.

Dự án do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 7,5 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Công trình hoàn thành đúng quy mô, thiết kế được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

Các hạng mục chính gồm xây mới nhà khánh tiết thờ cúng diện tích gần 190 m², khuôn viên hơn 170 m², cùng hệ thống bồn hoa, cảnh quan, góp phần tạo không gian đồng bộ, khang trang, sạch đẹp.

Việc tu bổ nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tri ân của thân nhân liệt sĩ, người dân và các lực lượng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh hiện là nơi an nghỉ của 5.632 liệt sĩ, được chia thành 24 khu mộ. Trước đây, khu vực này từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm nơi xây dựng biểu tượng cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân trong các cuộc kháng chiến.