Truy điệu, an táng 14 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh

Sáng 8.10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khe Sanh (Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các quân nhân đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ ẢNH: THANH LỘC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm từ ngày 13.8 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong bao tử sĩ. Các di vật thu được gồm vải dù, dây dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK..., là những dấu tích thiêng liêng còn sót lại của một thời khói lửa.

14 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Khe Sanh đã đọc điếu văn xúc động tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khe Sanh nguyện đoàn kết, tiếp nối truyền thống, thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được tổ chức an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh, trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn của đồng bào, chiến sĩ và chính quyền địa phương.