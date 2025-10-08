Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu

Bá Cường
Bá Cường
08/10/2025 11:02 GMT+7

Hay tin có 2 du khách người Hà Lan đi lạc vào rừng sâu, các chiến sĩ công an và người dân tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị) nửa đêm băng rừng tìm kiếm, giải cứu hai du khách.

Sáng 8.10, thông tin từ Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận đơn vị đã phối hợp với người dân giải cứu 2 du khách người Hà Lan đi lạc vào rừng sâu.

Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu- Ảnh 1.

Một trong hai du khách Hà Lan chụp ảnh kỷ niệm với chiến sĩ Công an xã Cồn Tiên

ẢNH: CÔNG AN XÃ CỒN TIÊN

Trước đó, vào chiều tối 6.10, hai du khách người Hà Lan điều khiển xe mô tô phân khối lớn di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì bị lạc đường vào rừng sâu, lúc này trên địa bàn xã có mưa, trong khu vực rừng sóng điện thoại chập chờn.

Phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức báo với chính quyền địa phương. Trong tối cùng ngày, các chiến sĩ Công an xã Cồn Tiên cùng người dân cầm đèn pin, lội bùn băng rừng tìm kiếm.

Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện để đưa hai du khách cùng xe mô tô ra khỏi khu rừng

ẢNH: CÔNG AN XÃ CỒN TIÊN

Khi phát hiện 2 du khách, do địa hình hiểm trở nên lực lượng chức năng đã huy động máy kéo chuyên dụng để tiếp cận. Sau nhiều giờ nỗ lực, hai du khách người Hà Lan cùng phương tiện đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo chia sẻ của hai du khách, cả hai đi theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ trên điện thoại, sau đó phát hiện đi lạc, rất may đã được người dân và các chiến sĩ công an xã giải cứu kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

du khách Quảng Trị rừng sâu giải cứu Hà Lan lạc đường
Xem thêm bình luận