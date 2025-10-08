Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu

Sáng 8.10, thông tin từ Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận đơn vị đã phối hợp với người dân giải cứu 2 du khách người Hà Lan đi lạc vào rừng sâu.

Một trong hai du khách Hà Lan chụp ảnh kỷ niệm với chiến sĩ Công an xã Cồn Tiên ẢNH: CÔNG AN XÃ CỒN TIÊN

Trước đó, vào chiều tối 6.10, hai du khách người Hà Lan điều khiển xe mô tô phân khối lớn di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì bị lạc đường vào rừng sâu, lúc này trên địa bàn xã có mưa, trong khu vực rừng sóng điện thoại chập chờn.

Phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức báo với chính quyền địa phương. Trong tối cùng ngày, các chiến sĩ Công an xã Cồn Tiên cùng người dân cầm đèn pin, lội bùn băng rừng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện để đưa hai du khách cùng xe mô tô ra khỏi khu rừng ẢNH: CÔNG AN XÃ CỒN TIÊN

Khi phát hiện 2 du khách, do địa hình hiểm trở nên lực lượng chức năng đã huy động máy kéo chuyên dụng để tiếp cận. Sau nhiều giờ nỗ lực, hai du khách người Hà Lan cùng phương tiện đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo chia sẻ của hai du khách, cả hai đi theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ trên điện thoại, sau đó phát hiện đi lạc, rất may đã được người dân và các chiến sĩ công an xã giải cứu kịp thời.