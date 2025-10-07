Cano biên phòng vượt sóng cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

Vào lúc 8 giờ sáng 7.10, Đồn biên phòng Nhật Lệ (BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo 1 lao động bị tai biến khi đang hành nghề trên biển và đề nghị hỗ trợ, đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện đưa ngư dân vào bờ cấp cứu.

Cano được sử dụng để ứng cứu ngư dân ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng biên phòng tiếp cận nạn nhân trên biển ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, bệnh nhân là ngư dân Phạm Văn Minh (49 tuổi, là thuyền viên tàu QB-11042-TS) do anh Phạm Văn Thông (51 tuổi, ở P.Đồng Thuận, Quảng Trị) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo. Lúc tàu đang hoạt động cách cửa Nhật Lệ 2 hải lý thì thuyền viên Minh bị tai biến.

Lực lượng biên phòng, y tế tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi có tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã điều động 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ (trong đó có 1 quân y) ra tiếp cận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện, bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.