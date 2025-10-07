Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cano biên phòng vượt sóng cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/10/2025 11:15 GMT+7

Lực lượng biên phòng Quảng Trị đã dùng cano cùng nhiều cán bộ chiến sĩ vượt sóng, tiếp cận và đưa ngư dân bị tai biến vào bờ cấp cứu...

Vào lúc 8 giờ sáng 7.10, Đồn biên phòng Nhật Lệ (BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo 1 lao động bị tai biến khi đang hành nghề trên biển và đề nghị hỗ trợ, đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện đưa ngư dân vào bờ cấp cứu.

Dùng cano vượt sóng, cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển- Ảnh 1.

Cano được sử dụng để ứng cứu ngư dân

ẢNH: THANH LỘC

Dùng cano vượt sóng, cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng tiếp cận nạn nhân trên biển

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, bệnh nhân là ngư dân Phạm Văn Minh (49 tuổi, là thuyền viên tàu QB-11042-TS) do anh Phạm Văn Thông (51 tuổi, ở P.Đồng Thuận, Quảng Trị) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo. Lúc tàu đang hoạt động cách cửa Nhật Lệ 2 hải lý thì thuyền viên Minh bị tai biến. 

Dùng cano vượt sóng, cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển- Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng, y tế tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi có tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã điều động 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ (trong đó có 1 quân y)  ra tiếp cận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ. 

Hiện, bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

