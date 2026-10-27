Bộ sạc nhanh ô tô điện của BYD bị khóa bằng dây xích

Hình ảnh hai đầu cắm tại trạm sạc nhanh BYD Megawatt Flash Charger mới đây bị khóa chặt với nhau bằng dây xích đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên suy đoán rằng các thương hiệu hoặc mạng lưới sạc đối thủ đã vô hiệu hóa trạm sạc này.

Hình ảnh được lan truyền cho thấy, một bộ sạc nhanh Flash Charger với cả hai đầu cắm sạc được buộc chặt với nhau bằng một sợi dây xích kim loại. Người dùng ô tô điện BYD sẽ không thể sử dụng bộ sạc như bình thường, vì nếu cố gắng cắm một đầu sạc vào xe sẽ khiến đầu cắm kia va chạm với xe. Chưa kể, sợi xích cũng có thể làm hỏng thân xe.

Một bộ sạc nhanh Flash Charger với cả hai đầu cắm sạc của BYD bị buộc chặt với nhau bằng một sợi dây xích kim loại Ảnh: CAR NEWS CHINA

Đáng chú ý, hình ảnh được ghi lại cho thấy trạm sạc không bị hư hỏng và đang hoạt động bình thường. Cả hai súng sạc đều hiển thị đèn xanh, cho thấy chúng sẵn sàng kết nối và sạc. Màn hình của trạm sạc cũng hoạt động bình thường, và bộ sạc cũng không bị ngắt kết nối.

Hiện tại, BYD vẫn chưa phản hồi về sự việc cụ thể này, và chưa có bên nào nhận trách nhiệm. Một số cư dân mạng Trung Quốc cáo buộc các nhà sản xuất ô tô đối thủ đã khóa chặt các đầu cắm của bộ sạc Flash Charger với nhau nhưng không có cơ sở.

Một nguyên nhân khả dĩ hơn là các nhà điều hành trạm sạc nhanh quy mô nhỏ lẻ, những đơn vị có thể cảm thấy bị đe dọa bởi động thái mở rộng mạng lưới trạm sạc mới nhất của BYD. Một phần đáng kể mạng lưới trạm sạc của Trung Quốc hoạt động theo mô hình nhượng quyền, trong đó các đơn vị nhận nhượng quyền cung cấp đất và điện, còn đơn vị nhượng quyền cung cấp phần cứng và dịch vụ.

Người dùng ô tô điện BYD sẽ không thể sử dụng bộ sạc này do đã bị khóa bằng dây xích Ảnh: CAR NEWS CHINA

Công nghệ sạc nhanh DC tại Trung Quốc hoạt động với biên lợi nhuận cực kỳ thấp, giá mỗi kWh bên ngoài các thành phố lớn dao động quanh mức 1 - 1,5 nhân dân tệ (khoảng 0,15 - 0,22 USD), ngay cả trong giờ cao điểm giá điện. Các nhà mạng đã chuyển sang quảng cáo trong ứng dụng và "bảo hiểm sạc một lần" để tăng lợi nhuận.

Dù vậy, bộ sạc nhanh Flash Charger của BYD không thể tăng tốc độ sạc cho các xe đời cũ hoặc xe không phải của BYD, nhưng người dùng vẫn có thể lựa chọn các trạm sạc này vì cảm nhận về sự dễ sử dụng.

BYD đã cam kết cải thiện trải nghiệm sạc nhanh bằng cách tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng. Trong một bài hỏi đáp với người dùng trên WeChat, BYD cam kết ngăn chặn các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong chiếm dụng không gian đỗ xe để sạc. Ứng dụng có tên "Cảnh sát giao thông 12123" cho phép người dùng báo cáo các phương tiện đỗ xe trái phép, và các tài xế vi phạm sẽ nhận được "lời nhắc nhở " qua tin nhắn trước khi bị phạt. Ứng dụng này cũng khuyến nghị người dùng Trung Quốc nên dựa vào cảnh sát giao thông địa phương để xử lý các phương tiện vi phạm.

