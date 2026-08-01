BYD sắp đưa sạc siêu nhanh 1.500 kW vào Việt Nam: Hạ tầng điện có đáp ứng?

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề một sự kiện mới đây, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành (COO) BYD Auto Việt Nam cho biết, hãng xe Trung Quốc đã chuẩn bị kế hoạch và đang làm việc với các đối tác để sớm đưa công nghệ sạc siêu nhanh 1.500 kW (Flash Charging) về Việt Nam. Nếu thuận lợi, BYD kỳ vọng có thể hoàn tất các khâu chuẩn bị ngay trong năm 2026 để triển khai hệ thống này.

Đáng chú ý, với mức công suất lên đến 1.500 kW, không ít người Việt hiện nay vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng đáp ứng của hạ tầng điện, nếu công nghệ sạc siêu nhanh được triển khai tại Việt Nam.

Công nghệ sạc siêu nhanh có gì khác biệt?

Theo ông Lực, công nghệ sạc siêu nhanh của BYD có công suất lên tới 1.500 kW. Khi kết hợp với các mẫu xe có khả năng tiếp nhận công suất tương ứng, hệ thống này có thể giúp xe sạc khoảng 5 phút để di chuyển thêm 500 - 700 km hoặc chỉ mất khoảng 9 phút để tăng dung lượng pin từ 10% lên 97%.

Công nghệ sạc siêu nhanh với khả năng sạc siêu tốc kỳ vọng giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn ẢNH: CARSCOOPS

Tuy nhiên, con số 1.500 kW không đồng nghĩa mọi mẫu xe điện đều có thể khai thác được công suất và tốc độ sạc này. Theo đại diện hãng, hệ thống trạm sạc do BYD và đối tác phát triển không vận hành theo mô hình độc quyền. Nghĩa là, xe điện của các thương hiệu khác vẫn có thể sử dụng nếu tương thích, nhưng công suất sạc thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của từng dòng xe. Để đạt công suất và tốc độ sạc siêu nhanh đúng nghĩa, trước mắt chủ yếu vẫn là các mẫu xe BYD được trang bị công nghệ pin phù hợp.

Như vậy có thể thấy, sạc siêu nhanh không chỉ là câu chuyện nâng công suất của trụ sạc. Để công nghệ này phát có thể huy hiệu quả cần đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn. Từ chiếc xe, bộ pin, hệ thống quản lý năng lượng, trạm sạc đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật phía sau. Tất cả đều phải được phát triển đồng bộ.

Hạ tầng điện có phải rào cản lớn nhất?

Rõ ràng, với mức công suất lên tới 1.500 kW, những băn khoăn về khả năng đáp ứng của hạ tầng điện là điều dễ hiểu. Tuy nhiên theo ông Lực, BYD không nhìn bài toán này theo hướng sử dụng trạm sạc lấy điện trực tiếp từ lưới điện chung với công suất cao. Thay vào đó, mô hình hãng hướng đến là sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Vấn đề lớn với công nghệ Flash Charging không nằm ở hạ tầng điện, mà ở tiêu chuẩn sản phẩm, ông Võ Minh Lực cho biết ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo đó, điện sẽ được nạp vào pin dự phòng với công suất và tốc độ thông thường, ưu tiên trong các khung giờ thấp điểm. Khi xe vào sạc, hệ thống sẽ tự động điều tiết và xả nguồn điện từ pin lưu trữ để tạo ra công suất sạc cao. Đây được xem là giải pháp giúp giảm áp lực lên hệ thống cấp điện tại thời điểm sạc xe.

Bên cạnh đó, BYD cũng đang lên kế hoạch phát triển mô hình trạm sạc kết hợp năng lượng điện mặt trời, nhằm giảm phụ thuộc vào lưới điện. Theo ông Lực, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ sớm có trạm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình này trong thời gian tới.

Dù vậy, đây mới là kế hoạch được BYD công bố. Để công nghệ sạc siêu nhanh đi vào thực tế vẫn cần nhiều điều kiện đồng bộ, từ hạ tầng cấp điện, công suất đấu nối, hệ thống lưu trữ năng lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí đầu tư cho đến số lượng phương tiện có khả năng khai thác công suất sạc lớn. Nói cách khác, câu trả lời cho bài toán hạ tầng điện không chỉ nằm ở việc "đủ điện hay không", mà còn ở cách tổ chức, lưu trữ và điều phối nguồn điện tại từng điểm sạc.

Sẽ đặt trạm ở đâu, phục vụ ai?

Theo ông Lực, các trạm sạc siêu nhanh sẽ được triển khai từng bước. Trước mắt giai đoạn đầu ưu tiên tại các thành phố lớn, sau đó mở rộng trên các tuyến cao tốc. Đây là những khu vực có nhu cầu sử dụng cao, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm di chuyển đường dài bằng xe điện.

Trong giai đoạn đầu, BYD dự định mở các trạm sạc có trụ sạc siêu nhanh tại các thành phố lớn và dọc các tuyến cao tốc ẢNH: CAISHENDAO

Đại diện hãng xe Trung Quốc cũng tiết lộ, trong kế hoạch phát triển hạ tầng, FUTA EV Power là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của BYD tại Việt Nam. Ông Lực đánh giá cao lợi thế của Tập đoàn Phương Trang khi sở hữu mạng lưới bến xe, bãi đỗ, trạm dừng chân rộng khắp. Ngoài ra, doanh nghiệp này hiện đã đặt chân vào mảng giao thông xanh và đầu tư khoảng 100 trụ sạc nhanh công suất 240 kW. Trong khi đó, BYD có lợi thế về công nghệ xe điện và công nghệ sạc siêu nhanh. Vì vậy, đây là những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển hạ tầng.

Về giá dịch vụ, ông Lực cho biết FUTA EV Power hiện vẫn đang nghiên cứu phương án cụ thể. Tuy nhiên, định hướng ban đầu là xây dựng mức giá hợp lý, cạnh tranh và hướng đến phục vụ cộng đồng.