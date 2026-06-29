Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Các trạm sạc xe điện có thể mua điện tái tạo trực tiếp, không qua EVN

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Trên là một trong những điểm mới của Nghị định 243 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 26.6. Theo đó, Nghị định 243 đã bổ sung một quy định mới liên quan đến điện mặt trời mái nhà phục vụ trạm sạc xe điện, nội dung này không có trong Nghị định 57 và Nghị định 58.

Cụ thể, Nghị định 243, bổ sung 1 số điều của Nghị định 57, quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo, khách hàng sử dụng điện lớn, đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm. Ngoài khách hàng sử dụng điện lớn cho sản xuất, cơ chế (DPPA được áp dụng thêm với các trung tâm dữ liệu hoặc khách hàng sử dụng điện lớn để dùng cho trạm, trụ sạc điện, tủ đổi xe điện phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ sạc điện cho phương tiện giao thông.

Đây là lần đầu tiên hai nhóm mới này được tham gia cơ chế DPPA. Việc bổ sung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng sạc xe điện được dự báo tăng nhanh cùng quá trình chuyển đổi số và điện hóa giao thông. 

Các trạm sạc xe điện có thể mua điện tái tạo trực tiếp, không qua EVN- Ảnh 1.

Doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc cho xe điện có thể tham gia cơ chế mua điện tái tạo trực tiếp từ nhà sản xuất điện

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị định 243 cũng bổ sung đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm (trừ khu đô thị, khu thương mại tự do) được tham gia cơ chế DPPA. Theo đó, đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, kinh tế, chế xuất, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao có thể mua điện trực tiếp từ đơn vị phát năng lượng tái tạo và cung cấp lại cho khách hàng sử dụng điện lớn trong khu, cụm. Doanh nghiệp cũng có thể đầu tư nguồn năng lượng tái tạo để bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn trong khu, cụm.

Biểu giá điện đối với các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện ở mức thấp nhất từ 1.564,89 đồng/kWh và cao nhất lên tới 4.297,94 đồng/kWh, tùy thuộc vào cấp điện áp và khung giờ thực tế. Theo quy định, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,07 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cơ chế DPPA được Chính phủ ban hành từ năm 2025 nhằm cho phép khách hàng sử dụng lớn mua trực tiếp từ các nhà máy điện tái tạo thay vì chỉ mua toàn bộ qua EVN. Mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo theo cơ chế thị trường.

Tin liên quan

Điện mặt trời mái nhà: 'Mở' nhưng chưa đủ

Điện mặt trời mái nhà: 'Mở' nhưng chưa đủ

Bên cạnh việc mở rộng cơ chế bán điện, Nghị định 243 cũng bổ sung nguyên tắc xác định giá mua điện dư... Tuy nhiên theo các chuyên gia, cần phải mở rộng hơn nữa về cơ chế, chính sách thì mới có thể giúp điện mặt trời mái nhà tăng tốc.

Được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà lên lưới

Điện mặt trời dư được bán lên lưới với giá bao nhiêu đồng một kWh?

Khám phá thêm chủ đề

trạm sạc xe điện Nghị định 243 cơ chế DPPA mua bán điện trực tiếp

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận