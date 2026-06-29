Các trạm sạc xe điện có thể mua điện tái tạo trực tiếp, không qua EVN

Cụ thể, Nghị định 243, bổ sung 1 số điều của Nghị định 57, quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo, khách hàng sử dụng điện lớn, đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm. Ngoài khách hàng sử dụng điện lớn cho sản xuất, cơ chế (DPPA được áp dụng thêm với các trung tâm dữ liệu hoặc khách hàng sử dụng điện lớn để dùng cho trạm, trụ sạc điện, tủ đổi xe điện phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ sạc điện cho phương tiện giao thông.

Đây là lần đầu tiên hai nhóm mới này được tham gia cơ chế DPPA. Việc bổ sung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng sạc xe điện được dự báo tăng nhanh cùng quá trình chuyển đổi số và điện hóa giao thông.

Doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc cho xe điện có thể tham gia cơ chế mua điện tái tạo trực tiếp từ nhà sản xuất điện ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị định 243 cũng bổ sung đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm (trừ khu đô thị, khu thương mại tự do) được tham gia cơ chế DPPA. Theo đó, đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, kinh tế, chế xuất, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao có thể mua điện trực tiếp từ đơn vị phát năng lượng tái tạo và cung cấp lại cho khách hàng sử dụng điện lớn trong khu, cụm. Doanh nghiệp cũng có thể đầu tư nguồn năng lượng tái tạo để bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn trong khu, cụm.

Biểu giá điện đối với các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện ở mức thấp nhất từ 1.564,89 đồng/kWh và cao nhất lên tới 4.297,94 đồng/kWh, tùy thuộc vào cấp điện áp và khung giờ thực tế. Theo quy định, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,07 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cơ chế DPPA được Chính phủ ban hành từ năm 2025 nhằm cho phép khách hàng sử dụng lớn mua trực tiếp từ các nhà máy điện tái tạo thay vì chỉ mua toàn bộ qua EVN. Mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo theo cơ chế thị trường.