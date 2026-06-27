Điện mặt trời dư được bán lên lưới với giá bao nhiêu đồng một kWh?

Giá mua bán sản lượng điện dư này không theo cơ chế FIT như trước đây mà được xác định bằng giá điện năng thị trường bình quân của năm trước liền kề do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện công bố.

Trước đó, ngày 16.1.2026, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) có Công văn số 205, công bố dữ liệu giá điện năng thị trường 5 năm vận hành gần nhất, giá điện năng thị trường trung bình năm liền kề. Theo đó, giá điện năng thị trường bình quân năm 2025 là 844,8 đồng/kWh.

Đây là mức giá điện năng thị trường bình quân năm trước liền kề được sử dụng để áp dụng cho năm 2026 theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, NSMO cũng công bố đầy đủ giá thị trường cho đơn vị bán lẻ điện (FMP) và giá thị trường điện áp dụng cho đơn vị mua điện (CFMP) của 5 năm vận hành gần nhất (2021-2025) phục vụ việc tính toán, thanh toán trên thị trường điện.

Điện mặt trời tự sản, tự tiêu nếu dư bán lên lưới trong năm nay có thể ở mức giá gần 850 đồng/kWh ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều đó có nghĩa là trong năm nay, giá mua điện dư lên lưới có thể được áp dụng là 844,8 đồng/kWh theo Công văn 205 của NSMO. Mức giá này sẽ được cập nhật hằng năm theo kết quả vận hành thị trường điện của năm trước. Khác với trước đây, điện mặt trời được hưởng giá FIT cố định trong 20 năm.

Công bố của NSMO tại Công văn 205 căn cứ vào Nghị định 57 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới và một số văn bản chỉ đạo khác.

Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, mục tiêu chính vẫn là giảm tiền điện thông qua việc sử dụng điện tại chỗ. Theo các chuyên gia năng lượng, cơ chế này sẽ khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp tối ưu hóa tỷ lệ điện tự dùng, đồng thời đầu tư hệ thống lưu trữ để có thể bán lên lưới, nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tập trung phát điện để bán như giai đoạn áp dụng giá FIT.



