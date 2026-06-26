Đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ

Bộ Công thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất hoàn thiện cơ chế giá bán lẻ điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Theo đó, Luật sửa đổi chỉ quy định các nguyên tắc chung về cơ chế giá điện, còn việc xây dựng và điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sẽ giao Chính phủ quy định nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường điện.

Hiện nay, khách hàng sinh hoạt chủ yếu áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang, trong khi phụ tải khu vực dân cư ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tập trung vào các khung giờ cao điểm, gây áp lực lên hệ thống điện. Theo biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, tiêu thụ điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau nhóm khách hàng công nghiệp. Đây cũng là nhóm khách hàng được đánh giá khó điều chỉnh hành vi sử dụng điện hơn so với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Phụ tải khu vực dân cư ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tập trung vào các khung giờ cao điểm, gây áp lực lên hệ thống điện ẢNH: SPC

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất nghiên cứu áp dụng cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng (Time of Use - TOU) đối với khách hàng sinh hoạt. Tuy nhiên, biểu giá TOU cho khách hàng sinh hoạt chỉ áp dụng với các khách hàng đủ điều kiện, không áp dụng với toàn bộ khách hàng sinh hoạt.

Cụ thể, giá điện sẽ được thiết kế theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm, qua đó khuyến khích người dân dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và góp phần giảm áp lực vận hành hệ thống. Bộ Công thương cũng đề xuất tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách và các đối tượng yếu thế.

Theo cơ quan soạn thảo, việc hoàn thiện cơ chế giá điện là một bước trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng tới phản ánh đầy đủ hơn chi phí cung ứng điện, tăng tính minh bạch trong điều hành giá và từng bước giảm tình trạng bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Trước đó, ngày 22.4, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo quyết định này, giờ cao điểm được áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, tương đương 5 giờ mỗi ngày; chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Giờ bình thường được tính từ 6 - 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 - 24 giờ vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, tổng cộng 13 giờ mỗi ngày. Riêng chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6 - 24 giờ. Khung giờ thấp điểm được áp dụng thống nhất từ 0 - 6 giờ hàng ngày.

Dự luật và dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật Điện lực cũng nêu rõ, giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời với biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ với lợi nhuận hợp lý. Cơ chế tài chính và giá điện cũng nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình quản lý nhu cầu, tiết kiệm điện.

Ngoài cơ chế giá điện, dự thảo luật cũng bổ sung và hoàn thiện nhiều quy định nhằm thúc đẩy phát triển các nguồn điện sạch. Cụ thể, đối với điện mặt trời mái nhà, dự thảo tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, đồng thời làm rõ hơn các quy định liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn.