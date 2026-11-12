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    Bộ số hiếm thấy 33 - 34 - 35 - 36 của xổ số Vietlott tối 12.11

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 12.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 35,1 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm 12.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01423 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 172533343536 và số cộng thêm là 48.

    Trong phiên xổ số tối 12.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 35.115.629.250 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 6.502.722.350 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 11 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 668 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Bộ số hiếm thấy 33 - 34 - 35 - 36 của xổ số Vietlott tối 12.11- Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 12.11

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 051920264453 và số cộng thêm là 39.

    Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.

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    Tối 11.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 17,6 tỉ đồng.

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