Bộ số hiếm thấy 33 - 34 - 35 - 36 của xổ số Vietlott tối 12.11

Lúc 18 giờ 30 hôm 12.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01423 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 17 – 25 – 33 – 34 – 35 – 36 và số cộng thêm là 48.

Trong phiên xổ số tối 12.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 35.115.629.250 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 6.502.722.350 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 11 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 668 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 12.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.