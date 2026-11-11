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    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 11.11, giải độc đắc cộng dồn 17,6 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 11.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 17,6 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01587 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 031114232543.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 17.638.002.500 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 30 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.483 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 23.770 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 11.11, giải độc đắc cộng dồn 17,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 11.11

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 4.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01584 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.11 là: 071420303440.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 26.087.005.500 đồng.

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