Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 10.11, giải độc đắc cộng dồn 32,6 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm 10.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 02 – 21 – 38 – 39 – 51 và số cộng thêm là 12.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 32.688.020.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 6.232.988.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 10 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 675 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 10.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.