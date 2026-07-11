Bổ sung 2.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh này vừa giao bổ sung 2.200 tỉ đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Khoản kinh phí trên từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Lạng Sơn, theo Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 30.6 của Thủ tướng Chính phủ.





Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2026 ẢNH: LINH ANH

Trước đó, trong chuyến kiểm tra hiện trường ngày 6.5, chủ đầu tư dự án kiến nghị Chính phủ sớm bố trí 2.200 tỉ đồng để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Việc khoản vốn này được giao sớm sau kiến nghị, được kỳ vọng giúp dự án tháo gỡ khó khăn về tài chính trong giai đoạn nước rút.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư 11.808 tỉ đồng, trong đó phần vốn ngân sách nhà nước 8.200 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc dài khoảng 60 km, gồm 43 km tuyến chính và 17 km đường kết nối đến 2 cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2023 - 2026.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là mắt xích quan trọng nối khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần khép kín trục cao tốc từ Hà Nội đến biên giới, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tăng năng lực thông quan tại các cửa khẩu của Lạng Sơn.