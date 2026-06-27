Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn gửi các bộ và địa phương về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương bố trí biên chế phù hợp với khối lượng thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền, nhất là cấp xã ẢNH: T.N

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh, báo cáo về Chính phủ trong đầu tháng 7. Đồng thời, chia sẻ cơ sở dữ liệu, sử dụng dữ liệu đã có thay thế hồ sơ, giấy tờ. Phân cấp triệt để, không để tình trạng đã phân cấp nhưng vẫn phải xin ý kiến Trung ương.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố bố trí đủ nguồn lực được giao để giải quyết các thủ tục hành chính đã được phân quyền, phân cấp cho địa phương, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ đối với cá nhân, tổ chức. Đồng thời, rà soát, kịp thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm năng lực kết nối, liên thông và khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là việc phát sinh thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.

Bộ Tư pháp kiểm soát chặt, không để phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm. Đồng thời, kiểm soát việc hình thành thủ tục, điều kiện kinh doanh dưới hình thức gián tiếp...

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế phù hợp với khối lượng thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền, nhất là cấp xã. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức. Một trong những điểm mới của dự thảo là quy định về căn cứ xác định biên chế công chức. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

Theo dự thảo, Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyền quyết định giao biên chế công chức 5 năm và hằng năm đối với các bộ trước ngày 1.10 năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. Tiếp đó, các bộ trưởng sẽ có thẩm quyền quyết định giao biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc.