Bộ Nội vụ đề xuất phương án mới phân bổ biên chế công chức cấp tỉnh, xã

Đây là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Nội vụ đề xuất phương án mới phân bổ biên chế công chức cấp tỉnh, cấp xã ẢNH: T.N

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo được xây dựng nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời cập nhật các quy định mới, trong đó có việc phân cấp mạnh mẽ cho cấp có thẩm quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những điểm mới của dự thảo là quy định về căn cứ xác định biên chế công chức. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền cũng là yếu tố tác động đến số lượng công chức.

Biên chế công chức còn xây dựng trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao; việc ký hợp đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại điều 21 luật Cán bộ, công chức.

Đối với tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, việc xác định biên chế này cần căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.

Dự thảo quy định rõ thời hạn xây dựng kế hoạch, thẩm định và giao biên chế công chức theo chu kỳ 5 năm, theo giai đoạn và hằng năm để đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công việc thực tế.

Về định hướng phân cấp, phân quyền, dự thảo phân định rõ thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của bộ, địa phương.

Theo dự thảo, Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyền quyết định giao biên chế công chức 5 năm và hằng năm đối với các bộ trước ngày 1.10 năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. Tiếp đó, các bộ trưởng sẽ có thẩm quyền quyết định giao biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Còn tại địa phương, UBND tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

Cấp này cũng trình HĐND tỉnh quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các ban của HĐND tỉnh, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, các ban của HĐND xã và tổ chức hành chính thuộc UBND xã trong số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao trước ngày 1.10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Bên cạnh việc bổ sung, cơ quan soạn thảo cũng lược bỏ các nội dung chồng chéo. Cụ thể, dự thảo không quy định các nội dung về "vị trí việc làm" do nội dung này đã thay đổi cách tiếp cận và sẽ được hướng dẫn tại một văn bản khác. Các quy định về xử lý trách nhiệm và quy định chuyển tiếp không còn phù hợp cũng được bãi bỏ.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo được xây dựng theo hướng đơn giản hóa tối đa. Theo đó, quy định mới sẽ không phát sinh thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, và cũng không tạo thêm thủ tục hành chính nội bộ mới so với trước đây. Việc ban hành nghị định này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, giúp công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức minh bạch, linh hoạt và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.