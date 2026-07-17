Bổ sung một số trường hợp khấu trừ, nộp thuế thay người nộp thuế

Thông tư 90 sửa đổi, bổ sung làm rõ đối tượng đăng ký thuế là tổ chức nước ngoài và cá nhân không cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT). Cụ thể, bổ sung quy định đối với tổ chức nước ngoài có phát sinh doanh thu tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 252/2026 (nhà cung cấp nước ngoài); cá nhân không cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Một số quy định mới đối với người nộp thuế đăng ký thuế ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung làm rõ các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thay số thuế đã khấu trừ của người nộp thuế (NNT) khác. Cụ thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài. Chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác ở trong nước có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thay thuế cho cá nhân có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định đối tượng đăng ký thuế là văn phòng điều hành, tổ chức được người điều hành phân công, ủy quyền điều hành dự án dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí; bổ sung trường hợp NNT thuộc diện áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Ngoài ra, đối với trường hợp NNT thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở của NNT khi chuyển địa điểm, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế thông báo cho NNT về việc hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở, trong đó nêu dự kiến thời gian thực hiện kiểm tra. Việc xác định NNT rủi ro cao thuộc diện kiểm tra được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định về áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế.

Ngoài những nội dung nêu trên, Thông tư số 90 còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến cấu trúc mã số thuế, thủ tục đăng ký thuế đối với tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân; chấm dứt và khôi phục hiệu lực mã số thuế; công khai thông tin đăng ký thuế; sử dụng cơ sở dữ liệu trong đăng ký thuế; mẫu biểu, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện.