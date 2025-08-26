Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Tài chính có đề xuất mới giữa lúc giá vàng 'đắt khét'

Đan Thanh
Đan Thanh
26/08/2025 07:01 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của vàng trang sức, mỹ nghệ để tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được công bố ngày 25.8.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức trong bối cảnh giá cao - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của nhiều mã hàng vàng trang sức, mỹ nghệ từ mức 1% xuống 0%

ẢNH: NGỌC THẮNG

Nội dung cơ bản của dự thảo nghị định là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10 từ mức 1% hiện hành xuống 0%.

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tại cả 4 mã hàng năm 2024 là 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023 (349,5 triệu USD). Trong đó, 3/4 mã hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, 1/4 mã có kim ngạch xuất khẩu giảm.

Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã nêu trên để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá cả tăng cao, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

"Thực hiện theo phương án này, số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (khoảng 79 tỉ đồng/năm, tính trên kim ngạch xuất khẩu năm 2024", Bộ Tài chính tính toán.

Chênh lệch giá vàng quá cao làm giảm sức cạnh tranh

Ngành vàng nói chung và vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng thời gian qua có nhiều biến động về giá cả, cung cầu trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), giá vàng thế giới quý 4/2024 tăng khoảng 28 - 30% so với đầu năm (mức tăng cao nhất kể từ năm 2010) và tiếp tục lập đỉnh mới khi sang năm 2025. Tính trung bình quý 1/2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 38 - 39% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức trong bối cảnh giá cao - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước liên tục duy trì chênh lệch cao so với giá vàng thế giới

ẢNH: ĐAN THANH

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm nay, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước đều liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, so với tháng liền kề trước đó, chỉ số giá vàng tháng 2/2025 tăng 4,72%; tháng 3/2025 tăng 4,68%; tháng 4/2025 tăng 10,54%; tháng 5/2025 tăng 10,47%; riêng tháng 6/2025, chỉ số giá vàng trong nước giảm nhẹ 1,27%. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng lần lượt qua các tháng là 32,57%; 32,68%; 37,14%; 45,95% và 48,01%. Bình quân nửa đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.

Bộ Tài chính cho biết, giá của mặt hàng đồ trang sức biến động cùng chiều với giá vàng trong nước. Cụ thể, tháng 2/2025 tăng 4,32% so với tháng trước; tháng 3/2025 tăng 3,73%; tháng 4/2025 tăng 7,32%; tháng 5/2025 tăng 10,64%; riêng tháng 6/2025 giảm 1,34%.

Sự biến động về giá vàng thế giới, trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo báo cáo của WGC, tổng nhu cầu toàn thế giới đối với vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2024 đạt 1.877 tấn (giảm 11% so với năm 2023) và quý 1/2025 đạt 380 tấn (giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024).

Tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 - mức giảm lớn nhất trong khu vực ASEAN).

Thời gian qua, để hỗ trợ cho ngành sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước, Nghị định số 26/2023/NĐ-CP đã quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với mặt hàng vàng chưa gia công (vàng nguyên liệu) nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ từ năm 2012 đến nay. Các doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước đang trong tình trạng khan hiếm, giá cả chênh lệch cao so giá vàng thế giới.

"Từ giữa tháng 4.2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu tăng mạnh, đỉnh điểm vào giữa tháng 5.2025, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 19 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch của vàng nhẫn tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngày 25.8, giá vàng miếng SJC bán ra tiếp tục lập đỉnh ở 127,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 24.8; trong khi giá mua vào vẫn giữ nguyên ở mức 125,6 triệu đồng/lượng. 

Tính từ đầu tháng đến ngày 25.8, giá mua bán vàng miếng SJC đều tăng 5,7 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

'Không có chuyện giá vàng cao đến choáng váng duy trì quá lâu'

'Không có chuyện giá vàng cao đến choáng váng duy trì quá lâu'

Theo chuyên gia, việc giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, gần như tách biệt giá vàng thế giới là rất bất hợp lý. Nếu cơ quan quản lý có động thái can thiệp, giá vàng sẽ ngay lập tức 'hạ nhiệt'.

Khám phá thêm chủ đề

chênh lệch giá vàng xuất khẩu vàng vàng trang sức mỹ nghệ thuế xuất khẩu vàng Bộ Tài chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận