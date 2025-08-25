'Không có chuyện giá vàng cao đến choáng váng duy trì quá lâu'

Một ngày 2 lần lập đỉnh

Ngày 25.8, bất chấp giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh. Giá bán vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2 lần, lên mức 126,9 triệu đồng/lượng (lúc 8 giờ 16) và 127,1 triệu đồng/lượng (lúc 14 giờ 10), lần lượt tăng 300.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 24.8. Đây đều là các mức giá cao nhất từ trước tới nay của vàng miếng SJC.

Trong ngày 25.8, giá vàng miếng SJC 2 lần lập đỉnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá mua vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh lúc 8 giờ 16 cũng tăng 300.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày 24.8, ở mức 125,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tại lần điều chỉnh thứ hai trong ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết ở 125,6 triệu đồng/lượng, trở về bằng chốt phiên ngày 24.8.

Chênh lệch giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC hiện là 1,5 triệu đồng.

Từ đầu tháng tới nay, giá vàng tăng phi mã, nhiều lần lập đỉnh. Điển hình, ngày 21.8, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết tăng 600.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng, bán ra lên 125,4 triệu đồng/lượng.

Sau khi đi ngang ngày 22.8, đến ngày 23.8, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lập đỉnh giá mới với 125,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tính từ đầu tháng đến ngày 25.8, giá mua bán vàng miếng SJC đều tăng 5,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước với giá vàng thế giới ngày càng cao, hiện là gần 20 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng phi mã, chênh lệch giá ngày càng cao là vì nguồn cung rất khan hiếm. Suốt từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước không bán vàng bình ổn.

"Nguồn cung vàng SJC không có, trong khi nhu cầu mua vẫn cao, đương nhiên sẽ đẩy giá lên. Trên thị trường diễn ra tình trạng giá vàng SJC gần như tách biệt với giá vàng thế giới, không bị ảnh hưởng, tác động từ việc giá vàng thế giới lên hay xuống", ông Phương nói.

Thông thường, khi giá vàng tăng cao, trên thị trường vẫn xuất hiện lực bán chốt lời. Qua quan sát, vị chuyên gia cho biết: "Thời điểm vàng tăng lên khoảng 120 triệu đồng/lượng đã có lực bán chốt lời, song lực bán không thấm so với lực mua. Có những người bán chốt lời khi vàng chạm mức 120 - 121 triệu đồng/lượng, giờ giá tăng lên, họ sốt ruột nên mua lại".

Khi nào giá vàng có thể "hạ nhiệt"?

Ông Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính (Khoa Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế TP.HCM), nhìn nhận Chính phủ sẽ không để tình trạng chênh lệch giá vàng quá lớn kéo dài. Dự báo, những giải pháp căn cơ để ổn định thị trường sẽ sớm được thực thi.

Theo chuyên gia, khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng là mức chênh lệch hợp lý giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ẢNH: ĐAN THANH

Vị này đề xuất cần đưa ra giải pháp đột phá để "hạ nhiệt" thị trường vàng như cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tiến tới xây dựng một sàn giao dịch kim loại quý, trong đó có vàng và đặt trong trung tâm tài chính quốc tế.

Nhìn nhận chênh lệch giá vàng lên tới gần 20 triệu đồng/lượng là "rất bất hợp lý", ông Phương nhấn mạnh: "Không bao giờ có chuyện cơ quan quản lý để tình trạng giá vàng, chênh lệch giá trong nước với thế giới cao đến choáng váng quá lâu.

Rất có thể ngay sau đợt nghỉ lễ 2.9, sẽ có những động thái can thiệp nhằm ổn định thị trường. Nếu có những hành động cụ thể tương tự cách làm trước đây như bán vàng bình ổn, tăng cung ra thị trường, giá vàng sẽ hạ nhiệt".

Khía cạnh quan trọng khác được nhiều chuyên gia lưu ý là tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo nghị định đã đề cập rất nhiều vấn đề quan trọng như xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, bỏ độc quyền nhập khẩu vàng… Chỉ cần nghị định được ban hành, thực thi, giá vàng trong nước có thể giảm mạnh.

"Nguyên tắc thị trường là khi có thông tin về chính sách mới, giá vàng sẽ giảm nhưng chưa giảm sốc. Không thể có chuyện đang chênh lệch từ 19 - 20 triệu đồng/lượng giảm ngay xuống còn chênh 5 - 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng giảm ngay 5 - 6 triệu đồng/lượng là khả thi, đưa mức chênh lệch giá xuống khoảng 13 - 14 triệu đồng/lượng.

Sau đó, giá giảm dần cho tới khi thị trường không còn nóng, sốt về vàng. Cần khoảng thời gian vài tuần cho tới 1 tháng để hoàn tất quá trình giảm giá này kể từ khi chính sách mới được ban hành", ông Phương nói.

Vị chuyên gia cho rằng, khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng là mức chênh lệch hợp lý giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.