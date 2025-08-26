Bộ Tài chính đề xuất không xóa nợ tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Về xóa tiền nợ thuế, bộ này đề xuất bổ sung quy định không xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và tiền phạt của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để phù hợp với luật Đất đai.

Bộ Tài chính đề xuất không xóa nợ đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ẢNH: ĐAN THANH

Giao Chính phủ quy định việc xóa nợ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng và các nội dung: thẩm quyền xóa tiền thuế nợ; thời hạn giải quyết hồ sơ xóa tiền thuế nợ; trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi tiền thuế nợ đã được xóa. Giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xóa nợ.

Theo dự luật, các trường hợp được xóa nợ gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, đã thanh toán theo luật Phá sản, không còn tài sản để nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; cá nhân chết, mất năng lực hành vi dân sự, không còn tài sản (kể cả tài sản thừa kế) để nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Khoản nợ quá 10 năm, đã áp dụng cưỡng chế theo quy định nhưng không thu hồi được; nợ thuế do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh phạm vi rộng, đã được miễn tiền chậm nộp và gia hạn nộp, nhưng vẫn thiệt hại nghiêm trọng, không phục hồi được và không có khả năng nộp.

Cá nhân, hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ gia đình, công ty TNHH MTV đã được xóa nợ theo trường hợp quá 10 năm phải hoàn trả số nợ đã xóa trước khi kinh doanh lại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng cấp kết quả xóa tiền thuế nợ trên địa bàn. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả xóa tiền thuế nợ để báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước.

Sửa đổi quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân

Về miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, các nội dung bổ sung mới như sau: sửa đổi ngưỡng miễn thuế theo hướng miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có số thuế hằng năm dưới mức do Chính phủ quy định.

Dự luật sửa đổi quy định về các trường hợp khoanh nợ để phù hợp với pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, luật Phá sản ẢNH: NGỌC THẮNG

Miễn thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác đối với cá nhân có số thuế phát sinh sau quyết toán từ tiền lương, tiền công và các loại thuế khác dưới mức do Chính phủ quy định.

Bổ sung cơ chế "Trường hợp miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế tự động, hệ thống thông tin của cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu và kết quả đánh giá rủi ro để quyết định miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế", phù hợp định hướng chuyển đổi số ngành thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro, giảm thủ tục thủ công.

Theo dự luật, giao Chính phủ quy định về trường hợp và thời hạn giải quyết; Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan thuế và chi tiết các khoản.

Về khoanh tiền nợ thuế, dự luật sửa đổi quy định về các trường hợp khoanh nợ để phù hợp với pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, luật Phá sản.

Các trường hợp khoanh nợ thuế gồm: người nộp thuế đã chết, bị tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; doanh nghiệp, tổ chức đang làm thủ tục giải thể nhưng chưa hoàn tất; người nộp thuế bị tòa án tuyên bố phá sản, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy phép hoạt động. Dự án chưa triển khai do vướng mắc từ cơ quan nhà nước dẫn đến nợ nghĩa vụ tài chính về đất, khoáng sản.

Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền khoanh nợ cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, bao gồm cả cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế và quản lý khoản thu (luật Quản lý thuế năm 2019 chỉ quy định thẩm quyền khoanh nợ cho thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế).

Sửa đổi, bổ sung quy định rõ trách nhiệm theo dõi liên tục và thu hồi khi có khả năng nộp, thay vì chỉ tạm dừng ghi nhận nghĩa vụ…