Những trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư, hộ dân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các hộ dân làng chài, người sống trên sông nước, đầm phá khi di chuyển vào khu tái định cư theo quy hoạch đều được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức.

Nghị định 230 quy định giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 đối với người sử dụng đất theo điều 4 luật Đất đai 2024 đang thuê đất trả tiền hằng năm. Quy định này áp dụng cả với những trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất năm 2025. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định.

Nghị định số 230 quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Quy định này cũng áp dụng cho cả trường hợp các đối tượng không thuộc diện miễn, giảm trước đây hoặc đã hết hạn được miễn, giảm tiền thuê đất. Trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, mức giảm được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo thông báo thu tiền thuê đất (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất khi chưa có thông báo. Không giảm số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp.

Nếu người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định khác hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% chỉ tính trên số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi đã trừ các khoản này (không bao gồm mức giảm của năm 2024 theo Nghị định 87.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải phân bổ số tiền giảm cho diện tích đất đã cho thuê lại, theo tỷ lệ diện tích thuê của từng đối tượng.

Phần đất chưa cho thuê lại không phải phân bổ. Nếu chủ đầu tư không thực hiện phân bổ theo quy định, sẽ không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất.

Với đất quốc phòng kết hợp sản xuất, xây dựng kinh tế, mức giảm là 30% tiền sử dụng đất hằng năm. Bộ Quốc phòng sẽ tính toán, thông báo và quản lý việc thu, nộp.

Trường hợp sử dụng đất sai phương án đã phê duyệt thì phải nộp lại phần tiền đã được giảm. Ngoài ra, trong những tình huống cần thiết để ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh, Chính phủ có thể quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất một năm theo đề xuất của Bộ Tài chính.

So với năm 2024, năm 2025 chính sách giảm 30% tiền thuê đất mở rộng đối tượng, bao gồm cả những hộ, cá nhân chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý hoặc hết hạn ưu đãi. Quy định cũng cụ thể hóa cách tính giảm và phân bổ số tiền, đảm bảo chính sách đến đúng người dân và doanh nghiệp cần hỗ trợ.