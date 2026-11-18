Đề xuất này có trong bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, vừa được công bố. "Tờ khai trắng" là tờ khai thuế không phát sinh số liệu trong kỳ.

Theo dự thảo, người nộp thuế được bỏ nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho các kỳ tính thuế tính từ một trong hai mốc. Mốc thứ nhất là ngày cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Mốc thứ hai là ngày cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) muốn bỏ nghĩa vụ này cho toàn bộ các kỳ người nộp thuế thực tế không kinh doanh, dù cơ quan thuế ra thông báo trạng thái 06 vào lúc nào.

Để xác định việc ngừng kinh doanh, VCCI đề nghị dựa vào dữ liệu của Hệ thống hóa đơn điện tử quốc gia: không có hóa đơn đầu ra, đầu vào. Kèm theo đó là xác nhận ngừng kinh doanh thực tế của chính quyền địa phương hoặc biên bản xác minh của cơ quan thuế.

Theo VCCI, việc bắt buộc người nộp thuế dựng lại hồ sơ để nộp hàng chục "tờ khai trắng" không đem lại bất kỳ đồng thuế nào ẢNH: NGỌC THẮNG

Khoảng trống từ 1 đến 3 năm

VCCI cho rằng thực tế đang có một khoảng trống hồi tố bất hợp lý. Một hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ kiệt quệ phải đóng cửa, trả mặt bằng. Từ lúc đó đến khi cơ quan thuế đi xác minh và ra thông báo trạng thái 06 thường mất từ 1 đến 3 năm, có khi lâu hơn.

Nếu chỉ miễn từ ngày có thông báo, doanh nghiệp vẫn bị coi là chậm nộp tờ khai cho tất cả các kỳ tính thuế trong thời gian đó. Họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hàng chục, hàng trăm triệu đồng, dù không có doanh thu.

Người nộp thuế khi đó phải thuê dịch vụ kế toán dựng lại hồ sơ để nộp hàng chục "tờ khai trắng", trong khi những tờ khai này không đem lại đồng thuế nào. VCCI dẫn tính toán của Bộ Tài chính cho biết, việc này tiêu tốn khoảng 3.255,7 tỉ đồng chi phí xã hội.

Hóa đơn chưa phản ánh hết giao dịch

Giải trình kiến nghị của VCCI, Bộ Tài chính cho biết, việc hệ thống hóa đơn điện tử không ghi nhận hóa đơn đầu ra, đầu vào chưa đủ để xác định người nộp thuế không hoạt động hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo Bộ Tài chính, không thể chỉ dựa vào dữ liệu không phát sinh hóa đơn để miễn toàn bộ nghĩa vụ kê khai ẢNH: ĐAN THANH

Hóa đơn điện tử được triển khai bắt buộc, đồng bộ từ ngày 1.7.2022. Trước đó, nhiều người nộp thuế dùng hóa đơn giấy nên dữ liệu trên hệ thống chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, không phải giao dịch nào cũng có hóa đơn. Ví dụ là trả lương cho người lao động, thuê tài sản của cá nhân, hoặc mua hàng của người trực tiếp sản xuất trong những trường hợp pháp luật không yêu cầu hóa đơn.

"Vì vậy, không thể chỉ dựa vào dữ liệu không phát sinh hóa đơn để miễn toàn bộ nghĩa vụ kê khai", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Bộ Tài chính, muốn xác nhận hồi tố thời gian thực tế ngừng hoạt động thì phải có tài liệu, căn cứ xác minh tương ứng, nhất là với các trường hợp tồn đọng nhiều năm. Xác nhận của chính quyền địa phương hay biên bản xác minh của cơ quan thuế cũng không đương nhiên thay thế được căn cứ xác định nghĩa vụ thuế của từng kỳ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quan điểm như dự thảo. Bộ chưa mở rộng việc miễn nộp hồ sơ khai thuế và báo cáo hóa đơn cho toàn bộ thời gian ngừng hoạt động thực tế. Bộ cũng không đưa xác nhận của chính quyền địa phương thành điều kiện chung.