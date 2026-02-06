Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ Tài chính nói gì khi đánh thuế vàng miếng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/02/2026 18:20 GMT+7

Bộ Tài chính có phản hồi khi cử tri TP.HCM kiến nghị xem xét quy định thu thuế đối với giao dịch vàng miếng trong dự án luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cử tri TP.HCM cho rằng, việc thu thuế đối với giao dịch vàng miếng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, làm gia tăng chi phí giao dịch, tác động đến tâm lý sở hữu vàng và có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường vàng.

Sắp tới, bán vàng miếng chịu thuế

Trả lời về kiến nghị này, Bộ Tài chính thông tin luật Thuế thu nhập cá nhân số 109 quy định thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cơ quan, các bộ ngành, ý kiến rộng rãi của người dân và đã được các cơ quan của Quốc hội, đa số các đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm mục đích loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân hiện nay.

Đồng thời, để đảm bảo khả thi khi thực hiện, luật đã giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Do đó, căn cứ vào lộ trình quản lý thị trường vàng, khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu, Chính phủ quyết định việc thu thuế đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

"Các quy định này không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không làm xáo trộn thị trường và là bước đi cần thiết để góp phần hạn chế việc đầu cơ vàng và góp phần ổn định thị trường vàng", Bộ Tài chính cho hay.

Giá vàng, bạc giảm sốc, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Giá vàng, bạc giảm sốc, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Trong 10 ngày trở lại đây, giá vàng và bạc tăng giảm từ 3 - 5 triệu đồng/lượng mỗi ngày, biên độ biến động khá mạnh và thị trường cũng ghi nhận kéo dài nhiều ngày liên tục. Thế nhưng khách hàng vẫn bất chấp xếp hàng chờ mua.

