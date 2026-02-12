Bộ Tài chính nói gì về đề xuất giảm giá vé cho người Việt Nam vào casino?

Bộ Tài chính vừa công khai ý kiến của các bộ, ngành và doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017 ngày 16.1.2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Trong đó, có ý kiến đề xuất giữ nguyên giá vé đối với người Việt Nam vào chơi tại casino được phép.

Cụ thể, dự thảo quy định thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Song song, dự thảo quy định người Việt Nam phải mua vé tham gia chơi với mức vé là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người. Mức vé này cao gấp 2,5 lần đối với quy định hiện hành (hiện tại giá vé cho người Việt vào chơi tại casino trong nước là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người).

Corona Resort & Casino Phú Quốc được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi

ẢNH: CORONA RESORT & CASINO PHÚ QUỐC

Góp ý tại dự thảo, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm kiến nghị giữ nguyên mức vé 1 triệu đồng đồng/24 giờ liên tục và mức vé 50 triệu đồng/năm/người. Lý do, mức vé này được tham chiếu từ quy định Casino Control (Entry Levy) Regulations của Singapore, quốc gia hiện áp dụng mức vé 150 SGD/24 giờ và 3.000 SGD/năm/người (tương đương khoảng 3 triệu đồng/24 giờ và 60 triệu đồng/năm). Việc duy trì mức phí 50 triệu đồng/năm sẽ đảm bảo tính khả thi, giữ vững sức cạnh tranh với các thị trường khu vực, đồng thời khuyến khích người chơi hợp pháp trong nước lựa chọn kênh casino được cấp phép. Điều này không chỉ góp phần hạn chế hoạt động casino trái phép mà còn tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ vé và thuế casino. Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc đề xuất áp dụng mức vé là 1,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 35 triệu đồng/tháng/người.

Trả lời ý kiến trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại luật Casino của Singapore, người dân bản địa đủ 21 tuổi trở lên được phép vào chơi casino, không quy định phải chứng minh thu nhập mà chỉ quy định về vé vào cửa là 150 đô la Singapore/ngày (tương đương 2,87 triệu đồng) hoặc 3.000 đô la Singapore/năm (tương đương 57,44 triệu đồng). Mức giá vé vào chơi casino cho người bản địa nêu trên được chính phủ Singapore tính toán dựa trên mức thu nhập cá nhân trung bình tháng toàn quốc gia, thói quen chi tiêu của người dân Singapore tại các nơi bên ngoài Singapore như Malaysia, Macao, Campuchia... Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư cho các hoạt động phúc lợi công cộng và chính sách này sẽ được xem xét, đánh giá lại sau 10 năm thực hiện. Vì vậy, cơ quan soạn thảo không tiếp thu đề xuất trên để đảm bảo tương quan so với mức vé hiện nay và không khuyến khích người không đủ năng lực tài chính vào chơi casino.