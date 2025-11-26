Người Việt Nam được phép chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn

Cụ thể, nghị quyết cho phép từ ngày 26.11, người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Đồng thời, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM) trong thời hạn 5 năm; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Từ 26.11, người Việt Nam chính thức được vào chơi casino tại Phú Quốc (An Giang), Hồ Tràm (TP.HCM), Vân Đồn (Quảng Ninh) ẢNH: T.N

Nghị quyết nêu rõ, việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Người Việt nào được chơi trong casino?

Theo Nghị định 03/2017, người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chơi phải có đủ năng lực về tài chính, chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính.

Người chơi phải mua vé tham gia chơi tại casino. Mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người.

Ngoài ra, không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại casino.

Người Việt Nam được phép vào chơi casino chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.

Nghị định 03 cũng quy định toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi được để lại cho địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh casino để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi cấp thẻ điện tử cho người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino. Thẻ điện tử phải đảm bảo các nội dung, gồm: mã số thẻ điện tử; họ và tên người chơi; số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; ảnh nhận diện.

Thẻ cũng quy định rõ thời gian ra, vào casino; số tiền chơi và nhận thưởng cho mỗi lần chơi... Doanh nghiệp casino phải cung cấp quy chế, tài liệu, hồ sơ, hình ảnh cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra...

Hiện, Bộ Tài chính đang hoàn tất dự thảo nghị định thay thế Nghị định 03/2017.

Đối tượng người Việt Nam bị cấm vào chơi casino, gồm: Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 3 năm tù trở lên chưa được xóa án tích. Người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...



