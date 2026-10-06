Bộ Tài chính nói về gỡ khó cho 4.000 trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, thông qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile, đến nay, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Thông tin của 4.000 trường hợp đều đã được chuyển sang cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều nay 6.10 về tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn trường hợp này, bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cho biết, cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể khởi nghiệp nên cơ chế đăng ký kinh doanh là tự khai, tự chịu trách nhiệm.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, trả lời tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, việc này cũng có một số hạn chế, có trường hợp bị lợi dụng, dẫn đến tình trạng mạo danh thông tin cá nhân.

Với khoảng 4.000 trường hợp được xác định cần rà soát có dấu hiệu mạo danh, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp của Cục Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố rà soát; đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh để kết luận có mạo danh hay không.

"Sau khi có đầy đủ các điều kiện xác minh, chúng tôi sẽ thu hồi giấy đăng ký kinh doanh. Thời gian tới, cục cũng sẽ cố gắng tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình xác minh thông tin. Chúng tôi đang nghiên cứu sửa đổi luật Doanh nghiệp. Một trong những nội dung quan trọng để có thể hạn chế tình trạng mạo danh sẽ được nghiên cứu, đưa vào dự luật sửa đổi", bà Hương nói.

Liên quan đến những trường hợp cá nhân bị mạo danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, nếu trường hợp nào người dân gửi phản ánh, yêu cầu tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết là rất lâu. Đây là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước phải cùng nhau giải quyết.

Thời gian qua, theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều trường hợp người dân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, sau nhiều năm sau khi đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh mới phát hiện.

Dù người dân đã có phản ánh, khiếu nại tới các cơ quan chức năng liên quan nhưng mất khá nhiều thời gian, thậm chí 3 - 4 năm chưa thể giải quyết xong.

Liên quan tới các giải pháp tháo gỡ, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cho rằng, trong thời gian chờ xác minh xem trường hợp phản ánh bị mạo danh đó có thực hay không, cần có cơ chế "luồng xanh" hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Vị chuyên gia đề xuất, khi người dân đã có đơn trình báo tới cả cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an, sau đánh giá sơ bộ vụ việc, cơ quan công an có thể gửi thông báo tới cơ quan thuế để cơ quan thuế ra quyết định tạm thời chưa áp dụng việc tạm hoãn xuất cảnh.

Đương nhiên, người nộp thuế phải cam kết, sau quá trình xác minh, nếu có sai phạm, hậu quả gì thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.