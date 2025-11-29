Bộ Tài chính nói về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, ý kiến thẩm tra đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo dự thảo luật, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân.

Đánh thuế kiểu gì cũng cần hướng tới giảm đầu cơ

Liên quan tới vấn đề đánh thuế với vàng, chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú (Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) phân tích, với điều kiện hiện nay, đánh thuế trên tổng giá trị giao dịch như phương án Bộ Tài chính nêu khả thi hơn là đánh trên lợi nhuận mua bán như nhiều ý kiến đề xuất khác.

Tuy nhiên, mức thuế 0,1% rất thấp, mức phù hợp phải là khoảng 1,5%. Như vậy mới đủ sức tác động tới các đối tượng đầu cơ vàng. Về miễn thuế với giao dịch mua bán vàng, ông Tú đề xuất ngưỡng giao dịch 1 lượng vàng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, bất kỳ giải pháp nào về thuế với vàng, Việt Nam cũng nên thiết kế để đáp ứng mục tiêu giảm tối đa tình trạng đầu cơ ẢNH: ĐAN THANH

"Bộ Tài chính cần tính toán để khi đánh thuế phải có phân biệt rõ ràng giữa đối tượng kinh doanh, đầu cơ vàng với người dân tích lũy tiết kiệm bằng vàng, bán đi để trang trải cuộc sống", ông Tú nhấn mạnh.

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Phụng cũng góp ý, ngoài vấn đề ngưỡng miễn thuế, còn phải lưu ý phân biệt rõ nguồn gốc vàng. Các loại vàng là tài sản được thừa kế, tặng cho, tích lũy lâu năm không thể bị đánh thuế như vàng đầu tư mua bán ngắn hạn. Đây là yếu tố mấu chốt để chính sách không gây ra sự bất công, dẫn tới phản ứng tiêu cực từ người dân.

Từ góc độ Hội đồng Vàng thế giới, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, phân tích bất kỳ giải pháp nào về thuế với vàng, Việt Nam cũng nên thiết kế để đáp ứng 2 mục tiêu.

Đó là giảm tối đa tình trạng đầu cơ và tránh hiện tượng người dân chuyển từ giao dịch tại thị trường chính thức sang phi chính thức nhằm né thuế.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần cân nhắc tác động của thuế với vàng trong mối tương quan với các nước láng giềng. "Thực tế, khi có chênh lệch về thuế sẽ tạo ra dòng chảy tự nhiên. Ví dụ, Việt Nam đánh thuế, trong khi các nước láng giềng không đánh thuế thì vàng sẽ chảy xuyên biên giới từ nước này qua nước khác", ông Shaokai Fan nói.