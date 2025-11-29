Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Tài chính nói về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Đan Thanh
Đan Thanh
29/11/2025 14:54 GMT+7

Bộ Tài chính vừa giải trình làm rõ nhiều khía cạnh liên quan tới đề nghị cần cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng, nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp.

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính nói về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng - Ảnh 1.

Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, ý kiến thẩm tra đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo dự thảo luật, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân.

Đánh thuế kiểu gì cũng cần hướng tới giảm đầu cơ

Liên quan tới vấn đề đánh thuế với vàng, chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú (Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) phân tích, với điều kiện hiện nay, đánh thuế trên tổng giá trị giao dịch như phương án Bộ Tài chính nêu khả thi hơn là đánh trên lợi nhuận mua bán như nhiều ý kiến đề xuất khác.

Tuy nhiên, mức thuế 0,1% rất thấp, mức phù hợp phải là khoảng 1,5%. Như vậy mới đủ sức tác động tới các đối tượng đầu cơ vàng. Về miễn thuế với giao dịch mua bán vàng, ông Tú đề xuất ngưỡng giao dịch 1 lượng vàng. 

Bộ Tài chính nói về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng - Ảnh 2.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, bất kỳ giải pháp nào về thuế với vàng, Việt Nam cũng nên thiết kế để đáp ứng mục tiêu giảm tối đa tình trạng đầu cơ

ẢNH: ĐAN THANH

"Bộ Tài chính cần tính toán để khi đánh thuế phải có phân biệt rõ ràng giữa đối tượng kinh doanh, đầu cơ vàng với người dân tích lũy tiết kiệm bằng vàng, bán đi để trang trải cuộc sống", ông Tú nhấn mạnh.

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Phụng cũng góp ý, ngoài vấn đề ngưỡng miễn thuế, còn phải lưu ý phân biệt rõ nguồn gốc vàng. Các loại vàng là tài sản được thừa kế, tặng cho, tích lũy lâu năm không thể bị đánh thuế như vàng đầu tư mua bán ngắn hạn. Đây là yếu tố mấu chốt để chính sách không gây ra sự bất công, dẫn tới phản ứng tiêu cực từ người dân.

Từ góc độ Hội đồng Vàng thế giới, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, phân tích bất kỳ giải pháp nào về thuế với vàng, Việt Nam cũng nên thiết kế để đáp ứng 2 mục tiêu.

Đó là giảm tối đa tình trạng đầu cơ và tránh hiện tượng người dân chuyển từ giao dịch tại thị trường chính thức sang phi chính thức nhằm né thuế.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần cân nhắc tác động của thuế với vàng trong mối tương quan với các nước láng giềng. "Thực tế, khi có chênh lệch về thuế sẽ tạo ra dòng chảy tự nhiên. Ví dụ, Việt Nam đánh thuế, trong khi các nước láng giềng không đánh thuế thì vàng sẽ chảy xuyên biên giới từ nước này qua nước khác", ông Shaokai Fan nói.

Tin liên quan

Đánh thuế với vàng, bao nhiêu là hợp lý?

Đánh thuế với vàng, bao nhiêu là hợp lý?

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính quy định rõ về thu nhập từ hoạt động kinh doanh mua bán vàng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhưng thuế suất bao nhiêu là phù hợp với một mặt hàng vừa là tiết kiệm nhưng cũng vừa là kênh đầu tư thu hút dòng vốn trên thị trường?

Khám phá thêm chủ đề

Mua bán vàng mua bán vàng miếng Bộ Tài chính Thuế thu nhập cá nhân Luật thuế thu nhập cá nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận