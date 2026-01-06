Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Tài chính nói về thời điểm, ngưỡng thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng

Tư An
Tư An
06/01/2026 12:21 GMT+7

Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện các hướng dẫn lộ trình, ngưỡng giá trị vàng thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng theo luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Sáng 6.1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10 vừa qua. Một trong các luật được công bố là luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 với chính sách thu thuế với việc giao dịch vàng miếng của cá nhân.

Khi nào áp thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng?

Bộ Tài chính nói về thời điểm, ngưỡng thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng- Ảnh 1.

Ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí (Bộ Tài chính) thông tin về lộ trình, ngưỡng thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng

ẢNH: GIA HÂN

Thông tin về ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và lộ trình thực hiện thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí (Bộ Tài chính), cho hay, chính sách thuế đối với vàng miếng thời gian qua cơ bản đầy đủ, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế doanh nghiệp.

Liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, trong nghị định về kinh doanh vàng thì cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, chỉ được quyền mua đi bán lại. Chỉ có ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện và được cấp giấy phép thì mới được điều kiện vàng.

Để quản lý thị trường vàng, vừa qua Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa vào luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua quy định thuế chuyển nhượng vàng miếng. Luật cũng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

"Hiện tại chúng tôi là đơn vị giúp Bộ Tài chính và trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó sẽ phối hợp xây dựng quy định về mức thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng. Ngưỡng giá trị vàng miếng cụ thể sẽ được nêu trong nghị định hướng dẫn ban hành trong thời gian tới. Về tiến độ, chúng tôi sẽ cố gắng sớm", ông Huy nêu rõ.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sửa đổi đã bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số...

Với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng được bổ sung vào diện chịu thuế, mức thuế suất là 0,1% trên giá mua bán từng lần.

Cạnh đó, một số khoản thu nhập sẽ được miễn thuế, theo quy định của luật mới. Cụ thể, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định miễn thuế đối với thu thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược...

Bộ Tài chính nói về thời điểm, ngưỡng thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng- Ảnh 2.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 1.7 năm nay

ẢNH: GIA HÂN

Sẽ sửa điều kiện thu nhập 1 triệu đồng/tháng của người phụ thuộc

Liên quan quy định về giảm trừ gia cảnh, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng (thay vì mức 11 triệu đồng như hiện tại), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng (thay vì mức 4,4 triệu đồng như hiện hành).

Theo quy định trong luật, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Thông tin thêm tại họp báo về điều kiện người phụ thuộc phải có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng, ông Lưu Đức Huy cho biết, theo phân công của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ban hành nghị định và thông tư hưỡng dẫn cụ thể về mức thu nhập của người phụ thuộc. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 4.

"Luật có hiệu lực từ 1.7, nhưng những quy định liên quan đến thu nhập từ tiền luơng, tiền công sẽ áp dụng từ 1.1. Theo quy định của luật, chúng ta đang tạm khấu trừ, khi xác định có mức cụ thể chúng ta sẽ quyết toán và xác định lại cho chính xác theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế".

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 gồm 4 chương, 29 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

