Bỏ thu nhập chục triệu/ngày về nối nghiệp ông ngoại: Tiệm mì 5 bàn có gì đặc biệt?

Với chị Nguyễn Vân Thuy Quân, chủ tiệm mì Gia Duy Ký ở phường Đức Nhuận, TP.HCM, quyết định mở quán bắt đầu từ mong muốn tiếp nối nghề của ông ngoại. Đó cũng là điều mẹ chị từng ấp ủ nhưng chưa thực hiện được.

“Tiệm mì của ông ngoại có từ trước giải phóng. Mẹ mình là người con út trong gia đình, cũng muốn theo nghề của ngoại nhưng mẹ lại chọn bán phở”, chị Quân kể.

Rời shop thời trang, mở tiệm mì trong hẻm

Trước khi gắn bó với bếp mì, chị Quân có thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhiều năm. Theo chị, doanh thu mỗi ngày khi ấy khoảng 20 - 30 triệu đồng. Chồng chị làm việc trong ngành quản trị nhà hàng.

Công việc đã quen, doanh thu cũng có, nhưng chị dần nhận thấy mình không còn phù hợp với việc kinh doanh thời trang. Mong muốn nối nghề gia đình trở thành động lực để chị bắt đầu một công việc khác.

“Mình mở tiệm mì này để tiếp nối những gì mà hồi trước giờ mẹ mình chưa làm được cho ngoại, thì bây giờ tới mình”, chị chia sẻ.

Bỏ việc về nối nghề nhà Gác lại công việc riêng, những người trẻ trở về tiếp nối nghề của gia đình. Tuyến bài "Bỏ việc về nối nghề nhà" kể những câu chuyện giữ nghề bằng cách làm mới: từ thay đổi không gian, bao bì đến ứng dụng mạng xã hội, tìm thêm khách hàng. Phía sau mỗi lựa chọn là tình thân, những thử thách mưu sinh và mong muốn đưa tâm huyết của thế hệ trước đi xa hơn.

Chị Nguyễn Vân Thuy Quân, chủ tiệm mì Gia Duy Ký, chia sẻ về quá trình duy trì và phát triển công thức món ăn của gia đình ẢNH: TRẦN HUY

Năm 2025, hai vợ chồng mở tiệm mì Gia Duy Ký. Thay vì bài trí theo hình dung quen thuộc về một tiệm mì truyền thống, họ chọn không gian trẻ trung, gần với quán cà phê để tiếp cận khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến tiệm gặp khó trong thời gian đầu. Nằm sâu trong con hẻm nhiều xuyệt, lại có diện mạo giống quán cà phê, tiệm khiến không ít người đi ngang không nhận ra đây là nơi bán mì. Suốt 2 - 3 tháng đầu, khách đến thưa thớt.

“Khó khăn nhất khi mới mở tiệm là thật sự không có khách. Cách mình bài trí không gian hơi giống quán cà phê nên nhiều khách đi ngang nghĩ đây là quán cà phê chứ không nghĩ là tiệm mì”, chị Quân nhớ lại.

Hai vợ chồng động viên nhau tiếp tục. Họ tin rằng khi có người đến ăn, thấy hợp khẩu vị rồi giới thiệu cho bạn bè, tiệm sẽ dần có khách quen.

Nhờ TikTok, mạng xã hội và sự truyền miệng của thực khách, Gia Duy Ký bắt đầu được nhiều người biết đến. Tiệm nhỏ chỉ có 5 bàn dần có lượng khách ổn định, có hôm không đủ chỗ ngồi.

Bỏ thu nhập chục triệu mỗi ngày về nối nghiệp ông ngoại: Tiệm mì 5 bàn có gì đặc biệt?

Chị Nguyễn Ngọc Mai, một thực khách đến từ Hóc Môn, cho biết điều khiến chị quay lại là hương vị quen thuộc. “Hương vị mì ở đây khá giống với hương vị mì mà tuổi thơ mình từng được ăn, rất có nét đặc trưng của mì người Hoa, cho nên mình rất thích”, chị Mai nói.

Thực khách thưởng thức món ăn tại tiệm mì Gia Duy Ký ẢNH: TRẦN HUY

Giữ công thức của ngoại, thêm cách làm của người trẻ

Đổi mới không gian, cách giới thiệu món ăn, nhưng chị Quân vẫn giữ công thức nấu nước lèo, làm nhân sủi cảo và hoành thánh của ông ngoại. Với chị, đó là phần quan trọng nhất khi tiếp nối nghề nhà.

Từ nền tảng ấy, chị phát triển thêm món mì “ngọc cá dưỡng thanh”, lấy ý tưởng từ công thức gà hầm nấm đông cô của gia đình. Chị muốn thực đơn có thêm lựa chọn mới, đồng thời giữ sự gắn kết với những món ăn đã quen thuộc trong nhà.

Dấu ấn của ông ngoại còn được chị gửi vào cách chọn đồ dùng, trang trí từng góc tiệm. Giữa không gian mang diện mạo mới, chị vẫn muốn có những chi tiết gợi nhớ người đã truyền lại nghề.

“Mình muốn giữ lại một chút gì đó của ngoại, giống như thổi hồn vô câu chuyện, để giữ lại cái riêng của ngoại, không bị phai mờ theo thời gian”, chị Quân chia sẻ.

Với chị Mai, câu chuyện phía sau tiệm mì cũng là điều tạo nên sự gắn bó. Chị thích những quán ăn có bản sắc, nơi người trẻ tiếp tục công việc của thế hệ trước bằng cách làm riêng.

“Mình chỉ mong quán có nhiều chỗ ngồi hơn, vì mỗi lần tới thấy đông xe là mình sợ hết chỗ ngồi, không được ăn”, chị Mai nói.

Tô mì sủi cảo khô được phục vụ tại tiệm mì Gia Duy Ký ẢNH: TRẦN HUY

Mở rộng tiệm để phục vụ thêm thực khách cũng là điều chị Quân đang ấp ủ. Nhưng dù quy mô thay đổi thế nào, điều chị muốn giữ vẫn là hương vị gắn với gia đình.

“Ở đâu cũng có bán mì, sủi cảo, mì hoành thánh, nhưng ở đây sẽ có một cái riêng là hương vị của tình thương, hương vị của quê nhà. Đó là điều mình muốn đem đến cho mọi người, và cũng để mình nhớ tới ông ngoại”, chị nói.