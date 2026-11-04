Bộ trưởng Công an: Nghiên cứu bổ sung lao động công ích thay cho phạt tiền

Giải trình ý kiến đại biểu cuối phiên thảo luận về luật Xử phạt vi phạm chính chiều 4.11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự thảo luật, phù hợp tính chất, mức độ, hậu quả một số hành vi.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: GIA HÂN

Trong đó, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân, 3 tỉ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm...

Các mức phạt này sẽ phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hàng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố, để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước.

Một số ý kiến của đại biểu đề xuất các hình phạt khác ngoài hình phạt tiền, Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

Về hình thức lao động công ích loại gì, thời gian tính như thế nào sẽ có những quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ, trong nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) đề nghị bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động phục vụ cộng đồng vào các hình thức xử lý vi phạm hành chính tại dự luật.

Bà nêu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Nữ đại biểu dẫn ví dụ theo thông tin báo chí phản ánh, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đã tổ chức cho gần 20 thanh thiếu niên từ 13 - 16 tuổi có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ sau khi được tuyên truyền giáo dục.

Hoạt động này nhận được sự đồng tình ủng hộ, thể hiện cách tiếp cận mang tính nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đồng thời góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Từ trường hợp này, bà Song An cho rằng lao động phục vụ cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể mang lại hiệu quả giáo dục trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội.

"Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng. Cùng với đó xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi thời gian và cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc áp dụng thống nhất, có kiểm soát, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tính chất mức độ vi phạm", đại biểu Song An nêu.