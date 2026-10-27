Tòa cho hưởng án treo, người cào xước Mercedes đỗ trước cổng nhà kháng cáo xin phạt tiền

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội vừa có thông báo về việc đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội), người cào xước chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước cổng nhà, từng gây xôn xao dư luận.

Chị Đ.B.N bên chiếc Mercedes bị cào xước ẢNH: FBNV

Người phụ nữ này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, theo hướng chuyển hình phạt chính từ 6 tháng tù cho hưởng án treo sang phạt tiền.

Tòa cũng đã nhận được kháng cáo của bị hại là chị Đ.B.N - chủ sở hữu chiếc xe, với nội dung liên quan đến đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Vân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị N. yêu cầu bồi thường gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ chấp nhận mức bồi thường hơn 6,8 triệu đồng, gồm 6,2 triệu đồng cho công ty bảo hiểm và hơn 671.000 đồng trực tiếp cho chủ xe.

Không đồng ý phán quyết trên, chị N. kháng cáo với nhiều nội dung, trong đó mong muốn tòa phúc thẩm xem xét lại con số bồi thường. Nữ chủ xe đề nghị tính toán phần thiệt hại đối với gương chiếu hậu trái và cụm đèn trước bên trái, tổng cộng gần 76 triệu đồng.

Đồng thời, đối chiếu video gốc về thời điểm, vị trí tác động vào các bộ phận trên xe.

Chị N. cũng cho biết, trước khi vụ việc xảy ra đã ký hợp đồng cho thuê xe với giá 35 triệu đồng/tháng. Do xe bị phá hoại, bị tạm giữ để điều tra và phải sửa chữa, nên hợp đồng không thể thực hiện. Chị đề nghị tòa phúc thẩm xem xét thiệt hại từ việc này.

Cùng đó là các khoản chi phí phát sinh như: tiền thuê xe đi lại trong thời gian không có phương tiện di chuyển, tổn thất giảm giá trị xe (nếu có chứng cứ)…

Phía bị hại còn đề nghị đánh giá về mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên với bị cáo, vai trò của một số cá nhân có liên quan tại thời điểm xảy ra sự việc.

Theo bản án sơ thẩm, tối 18.1, chị N. lái xe Mercedes-Benz GLC200 đến khu nhà ở ngõ 67 Phùng Khoang, P.Đại Mỗ, cùng con trai đi ăn gần đó.

Chị N. đỗ ô tô trước cổng nhà bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi). Khu vực này không có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Một lúc sau, bị cáo Vân cùng chồng và con gái đi về. Thấy xe ô tô đỗ giữa cổng, hai bên cánh cổng nhà mình chỉ còn những khoảng trống hẹp, khiến việc đưa xe máy ra ngoài gặp khó khăn, bị cáo bực tức.

Bị cáo dùng chùm chìa khóa nhà gạch nhiều nhát vào cánh cửa xe và bẻ gương chiếu hậu, đập một lần vào kính cửa phía trước nhưng không gây hư hỏng…

Tòa tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc bồi thường hơn 6,8 triệu đồng.

