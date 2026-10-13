Chủ xe Mercedes kháng cáo sau khi tòa chỉ cho nhận 671.000 đồng

Chiều 13.10, chị Đ.B.N, chủ xe trong vụ Mercedes bị cào xước vì đỗ trước cổng nhà, cho biết đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của TAND khu vực 4 - Hà Nội.

Chị Đ.B.N, chủ xe trong vụ Mercedes bị cào xước vì đỗ trước cổng nhà ẢNH: FBNV

Tại phiên tòa sơ thẩm cách đây hơn 2 tuần, chị N. yêu cầu bồi thường gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ chấp nhận mức bồi thường hơn 6,8 triệu đồng, gồm 6,2 triệu đồng cho công ty bảo hiểm và hơn 671.000 đồng trực tiếp cho chủ xe.

Không đồng ý phán quyết trên, chị N. kháng cáo với nhiều nội dung, trong đó mong muốn tòa phúc thẩm xem xét lại con số bồi thường.

Nữ chủ xe đề nghị tính toán phần thiệt hại đối với gương chiếu hậu trái và cụm đèn trước bên trái, tổng cộng gần 76 triệu đồng. Đồng thời, đối chiếu video gốc về thời điểm, vị trí tác động vào các bộ phận trên xe.

Chị N. cũng cho biết, trước khi vụ việc xảy ra đã ký hợp đồng cho thuê xe với giá 35 triệu đồng/tháng. Do xe bị phá hoại, bị tạm giữ để điều tra và phải sửa chữa, nên hợp đồng không thể thực hiện. Chị đề nghị tòa phúc thẩm xem xét thiệt hại từ việc này.

Cùng đó là các khoản chi phí phát sinh như: tiền thuê xe đi lại trong thời gian không có phương tiện di chuyển, tổn thất giảm giá trị xe (nếu có chứng cứ)…

Phía bị hại còn đề nghị đánh giá về mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên với bị cáo, vai trò của một số cá nhân có liên quan tại thời điểm xảy ra sự việc.

Theo bản án sơ thẩm, tối 18.1, chị N. lái chiếc Mercedes-Benz GLC200 đến khu nhà ở ngõ 67 Phùng Khoang, P.Đại Mỗ, cùng con trai đi ăn gần đó.

Chị N. đỗ ô tô trước cổng nhà bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi). Khu vực này không có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Một lúc sau, bị cáo Vân cùng chồng và con gái đi về. Thấy chiếc ô tô đỗ giữa cổng, hai bên cánh cổng nhà mình chỉ còn những khoảng trống hẹp, khiến việc đưa xe máy ra ngoài gặp khó khăn, bị cáo bực tức.

Bị cáo dùng chùm chìa khóa nhà gạch nhiều nhát vào cánh cửa xe và bẻ gương chiếu hậu, đập một lần vào kính cửa phía trước nhưng không gây hư hỏng…

Tòa tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc bồi thường hơn 6,8 triệu đồng.